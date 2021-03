K akci se rozhodly přidat také vzdělávací instituce. Podporu Tibetu vyjádří například Základní škola v Litomyšli, Základní škola Waldorfská v Pardubicích či Základní škola Tomáše Garrigue Masaryka ve Svitavách.

Událost Vlajka pro Tibet pořádá spolek Lungta. Do akce se v tomto roce zapojí nejméně 807 radnic z celé České republiky. Každoročně pořadatelé a podporovatelé akce demonstrují před čínskou ambasádou v Praze. To však v současnosti možné není a protestní akce se proto přesune do online režimu.

Seznam zapojených radnic Pardubického kraje:

Městský obvod Pardubice II, Městský obvod Pardubice III, Statutární město Pardubice, Město Česká Třebová, Město Chrudim, Město Hlinsko, Město Králíky, Město Lanškroun, Město Litomyšl, Město Moravská Třebová, Město Polička, Město Přelouč, Město Svitavy, Město Ústí nad Orlicí, Město Vysoké Mýto, Město Žamberk, Město Heřmanův Městec, Město Jevíčko, Město Bystré, Město Horní Jelení, Město Proseč, Město Sezemice, Město Slatiňany, Městys Choltice, Městys Dolní Čermná, Obec Anenská Studánka, Obec Barchov, Obec Bělá u Jevíčka, Obec Běstovice, Obec Bezděkov, Obec Bukovka, Obec Čepí, Obec Červená Voda, Obec České Petrovice, Obec Dobříkov, Obec Dolní Újezd, Obec Horní Čermná, Obec Jaroslav, Obec Kameničná, Obec Krouna, Obec Lubná, Obec Orlické Podhůří, Obec Rokytno, Obec Sebranice, Obec Srnojedy, Obec Strakov, Obec Strašov, Obec Studené, Obec Týnišťko, Obec Vraclav

Zdroj: vlajkaprotibet.cz