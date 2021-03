Pomocný personál nemocnic konečně dostane první dávku vakcíny proti nemoci covid-19. Například sanitáři přijdou do kontaktu s pacienty stejně jako lékaři či sestry, kteří ale byli očkovaní již před časem.

Ve velmi rizikovém, infekčním prostředí se pohybují také uklízečky. „Ačkoliv se jedná o pracovníky nezdravotnického charakteru, je nutné si uvědomit, že jsou pro chod zařízení zcela nezbytní. Tito zaměstnanci, mezi které patří například stravovací provoz, úklid, ostraha, techničtí a IT pracovníci, nebyli v rámci státní očkovací strategie zařazeni do prioritních skupin, avšak jejich výpadky jsou pro nemocnice velkou komplikací a ohrožením běžného provozu,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Podle něj očkování těchto osob již probíhá v nemocnicích v Litomyšli, Chrudimi a Svitavách. Problémy má Pardubická a Orlickoústecká nemocnice, která s očkováním nezdravotních zaměstnanců teprve začíná.

Špatná morálka, méně očkovaných

Dočká se i kritická infrastruktura



Bezpečnostní rada Pardubického kraje rozhodla také o tom, že očkování dostanou zájemci z řad kritické infrastruktury státu. Pracovníci elektráren, vodáren, čistíren odpadních vod, technických služeb, ale také zaměstnanci pohřebních služeb se nyní mohou přihlásit k očkování.



„Rozhodli jsme se vyčlenit určité denní kapacity v očkovacích centrech s menší spádovostí, kam právě tyto skupiny mohou organizovaně dorazit a nezatěžují tak očkovací centra, kde čeká více přihlášeních,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Důvodem ke zpoždění očkování je podle tiskové zprávy Pardubického kraje mimo jiné špatná morálka zájemců o očkování. Někteří přihlášení k první dávce vakcíny se v daném termínu údajně nedostavili.

„Našim očkovacím centrům to způsobovalo velké komplikace. Zabránit znehodnocení vakcíny se nám naštěstí daří i díky rezervním seznamům a náhradníkům, kteří jsou schopni se do pár minut dostavit do očkovacích míst,“ vysvětlil hejtman Netolický.

Ten je z důvodu údajné absence zájmu občanů o vakcínu očkovaný už od února.

Podle hejtmana Martina Netolického se situace však v březnu výrazně zlepšila. Rezervovaní zájemci chodí včas a v očkovacích centrech nevzniká zmatek.

Vakcínu v kraji ale prozatím nedostaly zdaleka všechny přihlášené zdravotní sestry a pracovníci sociálních služeb. Podle zjištění Deníku ještě minulý týden v pátek nebyli naočkováni zaměstnanci Charity Pardubice. I to se má však podle radních rychle změnit.

„Do 26. března bude minimálně první dávkou očkováno více než 800 pracovníků těchto služeb. Očkování bude pokračovat i v týdnu od 29. března,“ řekl Deníku radní pro sociální péči Pavel Šotola.