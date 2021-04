Jako první tam zamířila šestapadesátiletá žena, která upadla u pardubického hlavního nádraží na zem. Dechová zkouška u ní prokázala přes tři promile.

Následoval ji pětadvacetiletý mladík, kterého hlídka na záchytku dopravila z konečné trolejbusu s více než 2,5 promile. S podobnou hodnotou alkoholu v krvi se k již zmíněným připojil i známý pardubický bezdomovec. Muž se snažil doplnit hladinku na čerpací stanici, kam se sotva doplazil.

Převoz do tepla záchytné stanice nakonec neminul ani čtvrtého opilce, kterého hlídka sebrala poté, co se po svých poznámkách o zbytečnosti bytí zatoulal až do kolejí. Poslední místo si kvůli své agresivitě vysloužil padesátiletý muž. V Tyršových sadech v centru města ho našli strážníci, které se muž pokusil napadnout.

„Podmínkou pro propuštění ze záchytné stanice je úhrada příslušného ubytování navýšená o hodnotu pokutového bloku,“ řekl za pardubické strážníky jejich mluvčí Jiří Sejkora.

(spa)