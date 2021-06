Jednání současné radniční koalice s vlastníkem Hotelu Bohemia se táhnou už dva roky, ale tento týden se starosta města František Pilný (ANO 2011) na sociální síti zmínil o blížícím se dobrém konci. "Jsem dlouhodobě pro domluvu s majitelem a otevření hotelu co nejdříve. Rychlou dostavbou zmizí plot a místo zarostlé jámy vznikne parkoviště," uvádí starosta.

Jednání se současným jednatelem Jiřím Mařasem ze společnosti Homa Holding spějí do finále. Podle starosty byla situace komplikovaná tím, že bývalé vedení Chrudimi pronajalo vlastníkovi objektu přilehlý pozemek na padesát let, aniž by bylo ve smlouvě napsáno, kdy přesně bude dostavěno parkoviště a jaké budou sankce v případě neplnění závazku.

Hotel původně nazvaný Romania (poté Družba, opět Romania, naposledy Bohemia) stojí na Masarykově náměstí v Chrudimi.



Dne 17. ledna 1969 byl na oborovém ředitelství Transporta podepsán kontrakt na výstavbu hotelového komplexu mezi Rumunskou lidovou republikou a ČSSR. Jednání trvala dva roky, než došlo k dohodě. Hodnota tohoto komplexu měla být 30 milionů Kčs. Výstavba hotelu byla zahájena 1. června 1969 a za pouhých 18 měsíců dne 17. prosince 1970 předali slavnostně zástupci Strojexportu Praha a rumunští stavbaři nový hotel Romania do užívání národnímu podniku Restaurace Pardubice. Pro veřejnost byl hotel otevřen 3. ledna 1971.



Od 2. ledna 2013 je provoz největšího chrudimského hotelu přerušen. Do září stejného roku se měl proměnit ve čtyřhvězdičkové zařízení. Rekonstrukce se ale nečekaně protáhla kvůli údajným machinacím s dotacemi.

Vznikne pozemní nebo podzemní parkoviště? Je to napůl. Jedna část by měla být pod zemí, druhá na povrchu. Hotel potřebuje 56 míst, zbyde 46 míst pro město. Kousek parkoviště si ukousne unikátní židovská lázeň nalezená archeology. Mikve musí podle vyjádření odborníků zůstat na svém původním místě a nelze ji přestěhovat. Ale zeleně by ubýt nemělo. "Pokud se dohodneme, bude tam na parkovišti prostor k navrácení sakur," sdělil Pilný.

Zahrabat jámu, odstranit plot, vykácet náletové křoví a umožnit pozemní stání u hotelu by bylo nejjednodušším řešením, ale o tom nechtějí místostarostové zvolení za Pirátskou stranu ani slyšet.

"Takový návrh nepřipustíme. Město tam investovalo tři čtvrtě milionu korun do přeložky sítí. A teď bychom to měli zahrabat? Trváme na jednom podzemním patře, které by kofinancovala firma Homa Holding podle současného návrhu projednávaných smluv. Ale je možné, že jednání zkrachují, takže navrhujeme domluvit se na odstoupení od nájemní smlouvy a postavit podzemní parkoviště," řekl místostarosta Pavel Štěpánek.

Podle něj je kvůli obavám, že by na místě vznikla ubytovna, nutná změna v územním plánu. Ten by jasně stanovil, že v objektu musí být hotelové zařízení tří nebo čtyřhvězdičkového typu.

Staré smlouvy města Chrudim se společností Homa Holding o parkovišti a jeho využívání budou zrušeny a nahradí je nové. Pracuje na nich renomovaná advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. "Poslali jsme jí připomínky a čekáme na její vyjádření," dodal starosta Pilný.