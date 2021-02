Jeho předchůdkyně Hana Truncová s dvaadvacetiletou prací kastelánky odešla do penze. "Svůj odchod jsem ukončila s výstavou o hraběnce Marii Max. Evě Terezii Hýzrlové, která byla na konci sezóny k jejímu 330. letému výročí úmrtí ve Slavatovském sále. Je ponechána na začátek letošní sezóny. Z důvodu karantény totiž nepřišlo moc lidí," řekla Hana Truncová.

Výstavě vévodí reprodukce obrazu hraběnky v mladém věku, jejíž originál visí na zámku v Jindřichově Hradci. Až budou moci návštěvníci na Košumberk zavítat, uvidí ve zvonové síni filmový kostým hraběnky Marie Max. Evy Terezie Hýzrlové z natáčení filmu Tovaryšstvo Ježíšovo, jejímž autorem je Jiří Šotola. Hradu ho věnoval chorvatský režisér Silvije Petronovic. "Toto autorské dílo bylo natočeno v Chorvatsku na hradě Ribnik, v roce 2004 se představilo na Mezinárodním filmovém festivalu v Šanghaji a až v roce 2017 se uskutečnila premiéra do českých kin u nás na hradě," dodala Hana Truncová. Výstavu, na kterou se lidé mohou těšit po rozvolnění protiepidemických opatření, doplňuje zakoupená velká televizní obrazovka na celodenní smyčku s upoutávkou na román Tovaryšstvo Ježíšovo doplněnou o letecké snímky Luže a okolí.

Nový kastelán Košumberku Josef Uhlíř se své práce chopí od 1. března. "Jeho příjmení se pěkně rýmuje s Ojířem, prvním písemně doloženým majitelem hradu. V dobrém tak dostal přezdívku Ojíř Uhlíř," doplnila s úsměvem Hana Truncová.

Osiřelá zůstala i zřícenina hradu Lichnice. Letos poprvé se tam neuskutečnilo tradiční únorové zimní táboření, které má téměř padesátiletou tradici. Už vloni byla návštěvní sezona poznamenána koronavirem a spousta plánovaných akcí musela být zrušena.

Nově rekonstruovaný Státní zámek ve Slatiňanech uzavřel v rámci nouzových opatření nejen samotné sídlo rodu Auerspergů, ale i přilehlý zámecký park. Návštěvníci tak neuvidí plánovanou novinku, kterou měl být zimní prohlídkový okruh. Ten měl vést z východního křídla do salonu a ložnice knížete do předpokojů a hostinské ložice do suterénu zámku, kde se dochovalo unikátní zázemí v podobě zámecké kuchyně, umývárny nádobí a kotelny. Prohlídková trasa, která dosud neměla možnost přivítat veřejnost, představuje život Františka Josefa z Auerspergu a členů jeho rodiny v bouřlivém období konce monarchie a vzniku republiky.