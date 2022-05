Za vstup si letos lidé připlatí v průměru o 20 korun. Zvýšení ceny pokryje nárůst nákladu z 80 procent.

„Zbývající část pokryje příspěvek města Hradec Králové. Některých druhů vstupného se zvýšení nedotklo, například děti do výšky 120 centimetrů budou mít i nadále vstup zdarma,“ říká mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Šmídová.

FOTO: Ledové jako břitva. Lidé se brodili na Sněžku jezírkem z tajícího sněhu

Letos tak bude stát základní vstupné pro dospělé na celý den 170, s čipovými hodinkami 145 korun. Děti od 120 centimetrů do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zaplatí za celodenní vstupné 130 korun bez čipových hodinek, s hodinkami 105 korun.

Na víkend meteorologové hlásí vysoké, takřka letní teploty blížící se 30 stupňům.