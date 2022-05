Letní parní express bude brázdit Orlickoústecko i letos. "Kromě tradiční trasy z Dolní Lipky, přes Ústí nad Orlicí až do Hanušovic zařadíme nově také další velmi zajímavou trasu. První sobotu v červenci a v srpnu vyrazíme z Dolní Lipky přes Českou Třebovou až do Moravské Třebové," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Pokračovat chce kraj také v jízdách do Polska, právě ty se v minulém roce staly velmi populárními.