"Úplně úžasný výhled. Je to nádherný a je vidět, že máme dost šikovných lidí, aby udělali něco tak světového. Cítím se tady bezpečně, trochu se to houpe, ale to je na každém mostě," řekl po pár metrech na visutém mostě Michal Hofírek.

Psali jsme:

Dobrý, nebo špatný? Zážitek ze Sky Bridge je hlavně silný, říká šéf Dolní Moravy

Výlet neplánoval týdny dopředu a už vůbec netušil, že bude první turista, který na most Sky Bridge 721 vstoupí. "Vstupenky jsme koupili ve čtvrtek v osm hodin večer. Rozhodli jsme se až tak pozdě, protože pátek třináctého je pátek třináctého a jsem trochu pověrčivý," dodal turista, který většinou vyráží do Jeseníků a Krkonoš.

Součástí projektu je nová naučná stezka v podobě hry Most času. Vznikla ve spolupráci s Lesy ČR, obcí Dolní Morava a Muzeem československého opevnění z let 1935 - 1938. Návštěvníci si ji zahrají na chytrém telefonu. Naučná stezka vede od řopíku. Na cestě je pak připraveno devět naučných panelů, na kterých se plní úkoly. Ty se nesou v duchu tématu ochrany přírody a pohybu v ní prostřednictvím životního příběhu konkrétní rodiny z Dolní Moravy na pozadí historických událostí České republiky od roku 1935 až do současnosti.

Na visutý most se určitě vrátí, aby si znovu užil výhledy do krajiny. S malými dcerkami se u turniketu mezi prvními objevila i Michaela Klestilová z Olomouce. Kopec k mostu si vyšlápla s dětmi pěkně pěšky.

Na nejdelší visutý most na světě Sky Bridge 721 na Dolní Moravě vstoupili v pátek třináctého první stovky turistů.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

"Máme rádi adrenalin. Vyšli jsme si na kopec a teď si užijeme odměnu. Nebojím se, ani dcerky, protože se mnou absolvují veškeré trasy po horách. Jsou zvyklé," uvedla maminka Michaela.

Na většině staveb se stříhá páska, na Sky Bridge 721, jehož stavba vyšla na 200 milionů korun, se štípal symbolicky řetěz se zámkem. "Nejsme pověrčiví, i když je pátek třináctého," podotkl hlavní projektant Radek Ondruch.

VIDEOGALERIE: Hlava v nebi, kolena roztřesená. Projděte se s námi po Sky Bridge

Zatímco pro turisty bylo výzvou přejít po visutém mostu, pro firmu Ondrucha bylo největší výzvou takovou ojedinělou zakázku vůbec přijmout.

"Investor chtěl přemostit údolí, hledal konstruktéry a firmu, která takovou výzvu přijme. Až po zaměření údolí jsme zjistili, že to bude nejdelší most na světě. Nejtěžší bylo říct, že do toho půjdeme. V České republice je to nová a složitá věc," dodal Ondruch.

Zájem o procházku po světovém unikátu je obrovský. Na pátek Horský resort Dolní Morava prodal zhruba 700 vstupenek, na sobotu asi 1200.

Podívejte se na světovou konkurenci lávky v Dolní Moravě:

"Maximální kapacita je 3300 lidí za den. Budeme ale přidávat termíny ráno a večer, takže kapacita naroste. Vstupenky se prodávají on-line a přímo u visutého mostu je samoobslužná pokladna," informovala Jitka Kadlčíková, manažerka z Horského resortu Dolní Morava.

Visutý most se nachází jen pár metrů od Stezky v oblacích, která od svého vzniku přilákala statisíce návštěvníků.

Rozhledna, nejdelší most světa i naučná stezka. Z Dolní Moravy je druhý Špindl

"Jsem si jistý, že v případě tohoto mostu bude zájem ještě větší. Horský resort Dolní Morava, který je investorem, se tak už roky profiluje jako místo pro trávení dovolené v Pardubickém kraji v jakémkoliv ročním období,“ podotkl Alexandr Krejčíř, radní Pardubického kraje zodpovědný za sport a cestovní ruch.

O most do nebes je velký zájem i v zahraničí. "Už od ledna odpovídáme na dotazy mnoha zahraničních novinářů, a to hlavně ohledně parametrů mostu, ceny vstupného a podobně. V pondělí si skupina novinářů ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska vyzkoušela, jaké je to projít se po světovém unikátu,“ uvedla ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková.