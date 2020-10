„Není to tak extrémní. I tak jedeme na plné obrátky, ale na covid bych to nesvaloval. Je tu sice trošku vyšší poptávka od pohřebních služeb, které se chtějí v této době předzásobit, ale spíše ten nárůst přičítáme ročnímu období. Na jaře a na podzim je vždy úmrtnost větší,“ nastínil současnou vyšší poptávku po „poslední věci člověka“ zástupce pelhřimovské společnosti Erik Dufek.

Podle něj je však je nyní kladen větší důraz na výběru rakve. Na odbyt jsou tak hlavně ty ozdobné. „Když teď lidi nemůžou kvůli vládním nařízením pro své blízké zařídit obstojný obřad, tak chtějí alespoň pěknou rakev,“ dodal Erik Dufek, jehož zaměstnavatel však nemá v nabídce kremační bezobřadní rakve.

„O ty je nyní velká poptávka. Lidi teď více chtějí žeh, než pohřeb. A sehnat takovou rakev je nyní docela problém,“ informoval mluvčí Služeb města Pardubice, které spravují asi nejikoničtější krematorium v zemi, Klára Sýkorová.

Větší poptávku po „kremačních“ rakvích pociťuje i jejich Petr Kraus z Mimoně na Českolipsku: „V posledních týdnech o tyto rakve skutečně stoupl zájem, ale není to tak markantní, jako při první covidové vlně, kdy se v tomto ohledu zvedla poptávka přibližně o 20 až 30 procent. Teď bych to odhadl tak do deseti procent, víc ne. Avšak nechci spekulovat, zda se opravdu jedná o to, že se objednávají kvůli nemoci covid, nebo prostě proto, že lidem docházejí v této těžké době, kdy se pomalinku uzavírá ekonomika, peníze.“

Spekulovat nechtěl ani ředitel počátecké rakvárny Setora Michal Třešňák. „Není to tak dramatické, že by se to odklánělo od klasických rakví k bezobřadním. Nějaký procentuální nárůst tu vidíme, ale to u obou typů rakví,“ řekl Deníku Michal Třešňák, jehož společnost ročně vyrobí na 50 tisíc rakví. „Podle mého je teď nyní spíše trend, že lidé chtějí pro své blízké lepší rakve. Na druhou stranu tu poptávku dnes ovlivňují spíše pohřební služby, které se v době, kdy se uzavírá ekonomika, chtějí pro jistotu předzásobit. Ale taky bych ten mírný nárůst poptávky nepřičítal právě covidu,“ uvedl Michal Třešňák.

Se zásobami rakví není problém ani pedle majitelky hradeckého pohřebnictví Husáková Andrei Horákové. „Tohle bych jako problém neviděla. Na jaře, to bylo něco jiného, ale náš dodavatel zatím vše stíhá a dodávky vždy včas dodá. I proto jsme již nepřistoupili k tomu kroku jako na jaře a nepředzásobujeme se,“ uvedla Andrea Horáková, která však nevidí problém v rakvích, ale v komunikaci představitelů státu.

„To je naprosto šílené, co se teď děje. Původně jsme počítali s tím, že se dodrží slovo a od 19. října budou smuteční obřady pro třicet lidí. A najednou, ze dne na den, se to zase změnilo na deset lidí,“ uvedla Andrea Horáková s odkazem na opatření, které začalo platit ve středu. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) už dříve nabádal pozůstalé, aby u covidových úmrtí zvolili pohřeb žehem, než do země. Stejně tak slíbil metodické pokyny pro pohřební služby, jenže to se zatím nestalo.

„Žádný metodický pokyn nepřišel. Přesto se snažíme přistupovat k našim zaměstnancům a rodinám pozůstalých s co největší opatrností. Pokud jedeme pro tělo, kde víme, že se nejedná o covidové úmrtí, tak tam naši zaměstnanci mají rukavice a respirátory. Pokud se však jedná o nebožtíka s covidem, používáme „skafandry.“ Ale i v tom je problém a nikdo to nedotáhl do konce. Oni se do toho „skafandru“ navléknou a oni pak po vás chtějí občanku, tu vám ochmatávají bez rukavic a pak vám ji vrátí do peněženky. Je to zkrátka zvláštní doba,“ dodala žena, podle níž je nyní větší poptávka po žehu, než po klasickém pohřbu.