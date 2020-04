„Počty onemocněných v jednotlivých obcích je správné nezveřejňovat. Prokázalo se to jasně v prvních dnech nouzového stavu,“ řekl například starosta Poličky Jaroslav Martinů.

„Informovanost je tristní, dokonce jsem více informací požadoval, ze strany dotčených institucí zůstalo bez reakce,“ kontruje primátor Pardubic Martin Charvát.

Krajská hygienická stanice počty nakažených zveřejňuje pouze po okresech. Když učinila před třemi týdny výjimku a zmínila pro Deník „Českou Třebovou, rovněž Ústí nad Orlicí a jednu sousední vesnici“, začalo v dotčených obcích peklo. Veřejné vyšetřování, kde a kdo přesně je tím nakaženým. Lidé s dotazy bombardovali hygieniky, starosty i hejtmana, čtenáři se dokonce obraceli i na nás. A někde začal i doslovný hon na čarodějnice a nenávistné obviňování nakažených, že „sem ten virus přitáhli“.

„Taková informace pro nás starosty by ale byla užitečná, neboť bychom mohli učinit opatření nad rámec těch stávajících,“ řekl starosta Žamberku Oldřich Jedlička. Kontruje mu starosta Hlinska Miroslav Krčil: „Jde o to, co je efektivní a nejlepší v tuto chvíli pro společnost jako celek. Detailní informace má hygiena jako jediná. A jako orgán ochrany zdraví činí ta klíčová rozhodnutí. Je to tak nastaveno a je to podle mého názoru správně.“

Někteří starostové jsou na vážkách. „Bylo by užitečné, kdybych o výskytu onemocnění ve městě věděl. Mohli bychom zareagovat a rozptýlit případné obavy. Na druhou stranu chápu, proč to hygienická stanice nedělá. Uváděné počty nemocných v konkrétních místech v prvních dnech epidemie vyvolávaly strach, hysterii a slovní útoky proti nakaženým,“ uvedl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Svitavský starosta David Šimek by uvítal jako kompromis, kdyby byly čísla uváděny aspoň za „malé okresy“, které v kraji nejsou čtyři, ale je jich 15. Tak se počty uvádějí v některých sousedních krajích.

Argument epidemiologa



Šéf krajských hygieniků Antonín Vykydal má vedle obavy z paniky a napadání nemocných v dotčených obcích ještě jeden argument, proč stačí čísla po okresech. „A to čistě epidemiologický: Jakmile by se lidé dozvěděli, že v jejich obci nákaza není, přestali by dodržovat karanténní nařízení,“ řekl Vykydal.