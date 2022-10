Podívejte se: Částečné zatmění slunce jde zachytit z okna přes starou disketu

Úterní poledne nabídlo nevšední nebeskou podívanou, částečné zatmění slunce. Miroslav Pleskot ze Slatiňan na Chrudimsku na to šel postaru, na jedinečný přírodní úkaz si vzal starou disketu. "Přeložil jsem ji a zkusil zatmění zachytit. Profesionálové to fotí jinak, jak to vyšlo, tak to vyšlo," komentoval své dílko Pleskot. Snímek pořizoval z domu ve Slatiňanech v v 11:56 hodin, tedy už po největším zatmění, ale to nic na autenticitě záběru neubralo. Posuďte sami.