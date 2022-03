Došel benzín

Nápis na stojanu čerpací stanice v polském lázeňském městě Kudowa Zdrój zakazuje čerpání pohonných hmot do přivezených kanystrů. Řidič bílého Volkswagenu s českou poznávací značkou možná polský neumí, ale podle toho, jak se vyjukaně rozhlíží kolem sebe, si je moc dobře vědom, že by tankovací pistoli do kanystříku přimáčknutého ke kolu vozu strkat neměl. „To mám jen pět litrů, do sekačky,“ utrousí s křečovitým úsměvem když je odhalen. Obsluha čerpací stanice jen rozezleně mávne rukou a ve své mateřštině něco nelichotivého utrousí na adresu Čechů.

U čerpací stanice Shell na kraji lázeňského města stojí jen auta, která přijela z Čech. Řidiči berou do rukou pistoli, vsunou ji do otvoru nádrže, zmáčknou a – nic. Další pokus a zase nic. Nalepený lístek s nápisem „Brak paliwa“ nelže – ani benzin ani diesel neteče. Někteří se jdou zeptat do pokladny odkud vycházejí a vrtěním hlavy potvrzují, že tady si nenatankují. Během deseti minut takto s nepořízenou odjelo 12 českých řidičů.

„Tak to vypadá, že nás Rus donutí vrátit se ke koním,“ prohodí jeden z řidičů, který odjíždí zkusit štěstí k jiné benzince. „Normálně tankuji u nás na Vysokově, ale tam už to je tady hrůza,“ naráží na razantní zdražování cenového lídra na českém trhu. I čerpací stanice Tank Ono už také překročila výrazně 40 korunovou hranici – natural 95 včera stál 42,90/l a litr nafty je ještě o korunu dražší.

Ceny na čerpacích stanicích stoupají stejně jako u nás každým dnem. navíc se mnozí čeští řidiči setkávají s tím, že stojany nefungují nebo nemohou platit kartou.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

Orlen hned za hranicemi zakazuje tankování do kanystrů i v češtině (i když s pravopisnou chybou). Navíc zde upozorňují, že do nádrže osobního vozu si lze natankovat jen 50 litrů. „Ano mají tam napsáno 50 litrů na osobní auto a zákaz do kanystru. Mám nádrž asi 90-95 litrů a natankoval jsem 61 a bez problémů,“ pochvaloval si David Mašek. „Ale už jsem slyšel i takové to, že vás natankovat nenechají vůbec, že jim nefunguje platba kartou,“ dodává. S tím se na vlastní nádrž setkali i jiní motoristé.

„Chtěli jsme také natankovat a z pistole nic neteklo, přitom vedle nás řidiči aut s polskou značkou zvesela tankovali. Žádná obsluha se už ani nenamáhala nás upozorňovat na karty, rovnou pod pultem odpojili stojan, u kterého stalo auto s CZ značkou,“ rozdělila se o nepříjemnou zkušenost na sociální síti Pavlína Nováková.

Radost motoristů z příhraničí ze začátku února, kdy se ceny pohonných hmot díky 15 procentnímu snížení DPH na benzin a naftu, pohybovaly v Polsku pod hranicí 28 korun za litr, tak neměla dlouhého trvání.

Vliv na vyšší ceny mají válka na Ukrajině i oslabující koruna vůči dolaru. Plošné ceny paliv, které indikují další vývoj standardních cen na stojanech čerpacích stanic, za poslední týden tak skokově narostly na obou stranách hranice.

Ceny benzínu a nafty jsou proto v České republice nejvyšší v historii a v závislosti na dalším vývoji války lze očekávat pokračující zdražování. Litr Naturalu 95 stojí průměrně 42,77 koruny, litr nafty 44,15 Kč. Nafta zdražuje rychleji, v porovnání s pátkem jsou její ceny vyšší o 1,83 koruny, benzin zdražil za stejnou dobu o 1,19 Kč.