Tragicky skončila nehoda o níž v úterý 7. června informoval Dziennik Wałbrzych.24letý řidič BMW nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám a narazil zezadu do auta, ve kterém jela 69letá žena jako spolujezdkyně. Při nehodě zemřela. Ukázalo se, že mladým řidičem byl policista z Dolního Slezska, který z místa nehody utekl. Muž byl zadržen po necelých dvou hodinách. V době zadržení byl 24letý policista s pětiletou praxí opilý, v těle měl téměř 1,5 promile alkoholu.

Kamion narazil do autobusu, zranilo se v něm devět dětí

Nebezpečně vyhlížející nehoda se stala ve středu 8. června na státní silnici číslo osm v Braszowicích u Ząbkowice Śląskie. Kamion zde narazil do autobusu, který převážel 16 dětí se dvěma učitelkami. Kamion poškodil bok autobusu, a střepy z rozbitých oken způsobily devíti dětem řezná zranění.

Řidič, kterého ve středu 8.června zastavili valbřiští policisté jel městem na povolené padesátce rychlostí 130 km/h. Řidič se rozloučil s řidičským průkazem a nyní bude muset zaplatit dvoutisícovou pokutu. Polští policisté jsou zděšeni z toho, že řidiči si hlavu s rychlostí nelámou - ze 104 kontrolovaných vozidel povolenou rychlost překročilo 80 silničních pirátů. Policisté proto varují před absolutní absencí tolerance a připomínají, že takové hazardérství podle nových předpisů končí nejen vysokou pokutou dosahující i dvou a půl tisíce zlotých (13750 korun), ale i možným odebráním řidičského oprávnění na tři roky. Ale ani to řidiče neděsí. Přitom většina nehod, včetně těch smrtelných, se stane právě kvůli rychlé jízdě.

Africký mor prasat na Valbřišsku. Nemoc se nebezpečně přiblížila k české hranici

Nakažlivé onemocnění postihující divoká prasata i domácí chovy bylo minulý týden odhaleno vzdušnou čarou jen 14 kilometrů od česko-polského pomezí. Jak informoval valbřišský zpravodajský portál Dziennik Wałbrzych, více než stotisícové město a jeho přilehlé okolí bylo označeno za oblast s výskytem afrického moru prasat. AMP byl zjištěn u uhynulých divočáků nalezených v blízkosti železnice poblíž ulice Piotrowskiego v oblasti Szczawno-Zdrój. Rozhodnutím Dolnoslezského vojvodství byly za oblasti kontaminované africkým morem prasat ve volné přírodě označeny obce Głuszyca a Mieroszów, jejichž katastry bezprostředně sousedí se státní hranicí v oblasti Broumovska.

Teenageři zmlátili 27letého mladíka, který odhodil nedopalek cigarety na ulici

Policisté zadrželi dva mladíky ve věku 16 a 18 let z Boguszówa-Gorce, kteří minulou sobotu v noci zbili 27letého muže jdoucího po ulici. Důvodem k bitce byla neobvyklá situace, když poškozený nereagoval na upozornění výrostků, že odhodil nedopalek cigarety na ulici a měl by ho sebrat. Když je sedmadvacetiletý mladík ignoroval, teenageři ho napadli. Mladíci do muže kopali a bili ho po celém těle, což mělo za následek jeho hospitalizaci v nemocnici. Později se ukázalo, že napadený měl na uších sluchátka a mladé agresory neslyšel.