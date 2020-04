Někteří zaměstnanci zemědělských družstev a farem jsou doma s dětmi. Navíc jim chybí dostatek roušek a jiné ochranné pomůcky. „Bojujeme a chápeme, že přednost mají zdravotníci. I my potřebujeme dezinfekci a ochranné pomůcky. Zemědělci jsou základ pro potravinářství,“ sdělil ředitel Agrární komory ve Svitavách Josef Gracias.

Roušky a rukavice si shání sami. Situace je složitá hlavně v masokombinátech a mlékárnách. „Omezit výrobu nejde, je enormní tlak, abychom zajistili produkci. Skončila navíc ukrajinská víza, cizinci odjeli. Ze zavírání podniků obavy nemáme, ale situace klade vysoké nároky na zemědělce,“ dodal Gracias.

Podle něho je důležité si uvědomit nesoběstačnost českého zemědělství pro tuzemské spotřebitele. „Například u vepřového masa jsme na 47 procentech národní potřeby. Ostatní se řeší dovozy. To je chyba. Teď bude záležet na vývoji. Zasažené země se budou snažit nejdřív zásobit své obyvatele a teprve pak vyvážet. Projeví se to, na co jsme dlouho upozorňovali,“ podotkl ředitel.

Na polích v regionu začaly jarní práce. Vše ale ovlivňuje počasí a na situaci se také odráží mírná zima bez sněhu. „Sejeme jarní obiloviny, nejvíce jarní ječmeny, kterých máme v regionu osm tisíc hektarů. Následují ostatní plodiny. Musíme přihnojovat a také řešit přemnožené škůdce,“ uvedl Josef Gracias z agrární komory.

Zima v kraji nebyla tak radikální, takže nedošlo k vymrzání plodin. Problémy alei tak zemědělci v rostlinné výrobě řeší a není jich málo. „Dá se říci, že ozimé obiloviny a řepky neměly vegetační klid, proto se nyní setkáváme s tím, že je v půdě nedostatek živin. Jakmile to bude možné, musíme přihnojovat. Vlhké počasí bez sněhu totiž zvýšilo také výskyt houbových chorob a plísní,“ vysvětlil ředitel Gracias.

Zemědělci také musí přitvrdit v oblasti chemiea sáhnout po hnojivech. Bránit se musí také škůdcům, zejména hrabošům.

„Nastupují už nyní, začínají se objevovat na polích. Hraboši měli v zimě rej. Kvůli absenci sněhu v zimě se obáváme vláhového deficitu. Ten se trochu zlepšil po deštích. Teď bude hodně záležet na nástupu jara, aby náhodou nepřišlo zrovna léto, protože to by bylo špatně,“ řekl Gracias.

Méně ovoce

Problémy způsobily ranní mrazy pěstitelům ovoce. Ohrožena je letošní úroda některých druhů. Meruňky letos nebudou, mrazivá rána posledních dní jejich květy v drtivé většině spálila. Potvrdil to šéf Ovocnářské unie Martin Ludvík. „Meruňky jsou určitě v trapu, u ostatního ovoce uvidíme. Je ještě brzo hodnotit, uvidíme za pár týdnů, jak to ovocné stromy přestály,“ uvedl Martin Ludvík. Škody můžou být i u třešní, broskvoní a dalších druhů.

Zemědělci se zase bojí především o ozimou řepku. „Ta je v ohrožení, ale i tady je ještě brzy na závěry, uvidíme za pár dní. Na plodiny jsou špatné především holomrazy, jaké nyní přišly. Kdyby padal sníh, přečkaly by to snáze, protože by se před mrazem obalily do sněhové nebo ledové krustičky, která by je ochránila,“ vysvětlila šéfka pardubické krajské Agrární komory Vanda Rektorisová.