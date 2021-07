"Moc nás to s místostarostou Petrem Lichtenbergem mrzelo, a tak jsme přišli na nápad uspořádat pouť pouze v prostoru náměstí," uvedl starosta města František Pilný.

Návrh posvětila rada města v pondělí odpoledne, a tak se lidé mohou těšit na atrakce i stánky, byť v okleštěné podobě. Akce ponese název Pouťový jarmark a návštěvníci ji budou moci navštívit od pátku do neděle 6. až 8. srpna. Dojde také ke zkrácení doby nočního klidu, který bude trvat od půlnoci do šesté hodiny ranní.

Kolotoče a houpačky před okresním domem čp. 12/II na Tyršově (tč. Michalském) náměstí během Salvátorské pouti v prvním desetiletí 20. stoletíZdroj: FB Vzpomínky na starou ChrudimVedení města zvažovalo, že rozdělí atrakce a stánky do tří samostatných koridorů - k divadlu, ke sportovní hale a na Resslovo náměstí, ale nakonec z tohoto nápadu sešlo. "Podle prvotního odhadu by se na náměstí mělo vejít čtyři nebo pět atrakcí a deset až patnáct stánků. Jaké to budou konkrétně, se dosud neví - uvidíme, kdo z provozovatelů projeví zájem," řekl ředitel Chrudimské besedy Martin Dytrt. Na plochu rynku ve tvaru obdélníku o stranách asi 60 x 50 metrů se vejde jen zlomek toho, na co byli návštěvníci tradičních poutí zvyklí. Ani za kostelem nebude letos stát obrovský řetězový kolotoč, toto místo bude vyhrazeno pro parkování aut majitelů atrakcí a stánkařů.

Chrudimská pouť je mírně netradičně zasvěcena samotnému Ježíši Kristu, neboli Salvátorovi a vznikla v důsledku silné salvátorské tradice ve městě.



V kostele Nanebevzetí panny Marie se již více než 300 let uchovává údajně zázračný obraz Spasitele, který podle tradice pochází ze sbírek císaře Rudolfa II. Z nich byl během Třicetileté války uloupen Švédy, kterým však cestou vypadl z vozu a dostal se do Chrudimi. Když táhli Švédové přes Chrudim, obraz probodli a pořezali.



Pověst praví, že z ran na Spasitelově tváři vytryskla krev. Majitelé obrazu jej proto chovali ve velké úctě a posléze jej darovali do kostela Nanebevzetí Panny Marie, údajně 9. srpna roku1674. Tak vznikla v Chrudimi salvátorská tradice.

Poměrně odvážně se k uspořádání Bartolomějské pouti postavili v Heřmanově Městci. "My jsme se rozhodli jít jinou cestou, než v Chrudimi. Pouť se bude konat bez omezení v podobě, jaká byla vždy," ujistil veřejnost heřmanoměstecký místostarosta Tomáš Plavec v rozhovoru pro místní televizní kanál. Potvrdil zároveň, že město nebude rušit ani podzimní městské slavnosti. "Myslím, že nastal čas, aby se lidé mohli normálně bavit a normálně žít," zdůraznil místostarosta.

Heřmanův Městec má oproti Chrudimi velkou výhodu - stánky a atrakce se soustřeďují do parku Bažantnice a díky velkému prostoru je nepravděpodobné, že by se pod vzrostlými stromy soustředilo více než tisíc lidí najednou. V Chrudimi se vždy v minulosti táhla pouť v úseku od divadla ke sportovní hale a zejména na náměstí by mohl být v některých hodinách daný limit překročen.

Obě města musela zrušit srpnové tradiční pouti už v loňském roce, kdy se koronavirová nákaza šířila rychlým tempem. Duchovní rozměr těchto události ale zůstal zachován - římskokatolické farnosti nabízely ve svých svatostáncích bohaté programy.

Bartolomějská pouť se bude letos konat od pátku 27.srpna do pondělí 30. srpna. Tradice pojmenovaná po svatém Bartoloměji , patronu místního děkanského kostela, je ojedinělá v tom, že atrakce z města neodjíždějí v neděli večer, ale zůstávají do následujícího dne, kdy je posvícení. Lidé tuto tradici každoročně ctí, v práci si většinou berou dovolenou.

Posvícenské pondělí je příležitostí k setkávání rodin a známých, má ale velkou výhodu pro velké a malé návštěvníky atrakcí. Jejich provozovatelé v tento den prodlužují jízdy a vzhledem ke konci sezóny lze získat i u stánků příjemné slevy.