/FOTO, VIDEO/ Lidé po celé republice si ve zděných prodejnách nebo na e-shopu kupovali boty Vasky, aby zachránili značku sportovní obuvi Botas. Nápad mladého zlínského podnikatele Václava Staňka se ukázal jako skvělý tah na branku a za pár dní se tak podařilo prodat osm tisíc párů obuvi. Staněk nyní má dost peněz na to, aby se ucházel o koupi renomované skutečské obuvi. Pokud se mu to podaří, výroba sportovních bot ve Skutči se pravděpodobně neobnoví.

Příběh Botas pokračuje | Video: Vasky

"Je příliš brzy na to, abychom věděli, kde budeme vyrábět, ale náš prozatímní plán je, vyrábět v našich prostorách ve Zlíně," uvedl Staněk. Tento pětadvacetiletý podnikatel usiluje o to, aby v Česku i nadále žila poctivá ševcovina. "Aby české boty zůstaly součástí naší země, nikoli jen její historie. Firma Botas byla jedním z důvodů, proč jsem věřil, že je to reálné," vysvětlil Václav Staněk.

Výprodej obuvi Vasky s až třiatřicetiprocentní slevou byl zahájen v pondělí a trval jen do neděle. O víkendu bylo do cíle ještě daleko, ale nakonec se to podařilo - lidé skutečně skoupili osm tisíc párů bot. "Rozhodli jsme se slevu na jarní Vasky prodloužit až do středy – jako projev díků. Uvědomujeme si vytíženost prodejen a nedostatky spojené s výpadky webu, snad se takhle dostane opravdu na každého," oznámila zlínská firma na sociálních sítích.

Sen o zachování skutečské legendární značky se začíná plnit a zájemce o její koupi už nyní ukazuje, že marketing mu je vlastní a dovede se ve světě reklamy dobře pohybovat. To se nedařilo firmě Botas ve Skutči, která se moderními směry nevydala a ustrnula většinou jen na úrovni e-shopu.

Petr Hajduček, zakladatel streatwearového e-shopu Footshop, tvrdí, že ve Skutči bylo na čem stavět. "Je jen pár značek, kterým se podařilo etablovat se jako všeobecně používané slovo. Luxovat. Vygooglit. Botasky. Je to dobrá značka, na dobrém místě, ve správný čas. A přece to bohužel zřejmě nestačilo. Můj subjektivní názor je, že chyběl storytelling, adaptace designu na aktuální trendy a snaha o vybudování prodejních kanálů," uvedl Hajduček.

Storytelling česky znamená příběh, který dokáže prodat zboží. "Dnešní zákazníci považují kvalitní materiál a dobrý střih za samozřejmost. Očekávají, že jim je poskytnou všechny značky, a nejsou schopni rozlišit mezi kvalitní a výjimečně kvalitní kůží - rozdíly se zmenšují. A proto se příběh, lidská tvář, kreativita a upřímná snaha výrobce stávají stále důležitějším faktorem," vysvětlil Petr Hajduček s tím, že všechny velké značky se spojují s předními celebritami, umělci, sportovci, protože vědí, že jejich jméno a podpora je to, co lidi osloví.

Botas dojel na neschopný management. Drahé energie jsou výmluva, míní Skutečáci

Firma Vasky ještě v současné době nedokáže odpovědět na to, kam se propagace značky Botas v případě její koupě bude ubírat. "Všechno je příliš čerstvé. Ale vzhledem k propracovanému marketingu značky Vasky, věřím, že Botas bude v nejlepších rukou," řekl Deníku Václav Staněk.

Tento pětadvacetiletý pohledný blonďák s milým úsměvem, vsadil na svou tvář ve videích, která v akci Vasky výprodej pro Botas kolovala internetem. A lidé jeho výzvu k odkoupení osmi tisíc párů bot vyslyšeli. "Ze začátku jsem moc nedoufala, že se to podaří, ale teď věřím, že ano! Taky mám dvoje botky objednané, přidám je k těm pěti párům, které mám doma," napsala v reakcích diskutující Veronika.