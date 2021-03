Městská policie je dosud nedostihla, i když dostala dvakrát telefonické upozornění. Starosta města František Pilný míní, že jde o trestný čin, který strážníkům nepřísluší řešit.

"Jde o šíření nakažlivé nemoci, což náleží do kompetencí republikové policie," reaguje na otázku Deníku Petr Čápek, ředitel společnosti SOPRE CR, která spravuje ubytovnu a denní centrum v chrudimské Tovární ulici, ale má jinou informaci.

"Na hygienické stanici mi řekli, že je to věc městské policie, tak nevím, kde je pravda," podotkl Čápek.

Důležité je, aby se dvojice bezdomovců co nejdříve dostala do izolace. K tomu má posloužit stan, který chrudimský oblastní spolek Českého červeného kříže postavil na zahradě objektu s noclehárnou a denním sociálním centrem. Je plně vybavený, má vlastní WC i umývárnu. Může tak posloužit jak oběma "uprchlíkům", tak i ostatním lidem bez přístřeší, u kterých se nákaza objevila.

"Stan má zabránit případnému šíření viru v objektu, který se nedávno nevyhnul pozitivním nálezům a karanténě," uvedla vedoucí městského sociálního odboru Radka Pochobradská.

K záchytu případně dalších bezdomovců pozitivních na covid-19 by mohlo napomoci důsledné testování. Podle metodiky, která platí už od loňského roku, ale nikdo nemůže k testování lidi bez přístřeší nutit. Jde totiž o zásah do lidských práv. V praxi to tedy znamená, že nově příchozí do noclehárny, který bude splňovat daná pravidla, například nesmí být opilý, může do objektu vstoupit bez testu.

"S tím nesouhlasím - máme nouzový stav a přeplněné nemocnice. Takže buď se podrobíš testu anebo odejdi," zdůraznil starosta Pilný, podle kterého lze podmínku testování zanést do interního řádu ubytovny.

V současné době žije v objektu noclehárny a denního centra patnáct klientů. Oni, ale i samotní zaměstnanci budou zřejmě již od příštího týdne pravidelně testováni.

"Bylo to poměrně složité zajistit, protože údajně nejsme pobytová sociální služba, která se má testovat a být přednostně očkována. Ale pokud by se mezi zaměstnanci nákaza nebo i karanténa rozšířila, museli bychom objekt zavřít. Hovořil jsem o tom se starostou města a máme naštěstí od něj ujištění, že v takovém případě by nás nahradili hasiči nebo vojáci," sdělil Čápek.

Testování se uskuteční ve spolupráci s Farní charitou Chrudim a hradit ho mají zdravotní pojišťovny. "Všichni klienti souhlasí, nemáme u nás s případným odmítnutím žádný problém. Stejná situace by byla i s očkováním," dodal ředitel.

Dvojice bezdomovců snad stále pobývá na území města. To, že by dorazila do sousedních Pardubic, ale není nemožné. "Policie na hranici okresu provádí u našich autobusů jen namátkové kontroly. Stejně jako u osobních aut nemůže zastavit každého," řekl ředitel firmy Arriva Východní Čechy Jindřich Poláček.