Podle informací Deníku šlo o pracovní agentury, které ubytovaly uprchlíky v chatkách bez topení. Maminky musely nastoupit do práce, za kterou ale dostávají jen symbolickou odměnu. „Bereme to jako vykořisťování. Víme o jednom nájemníkovi, který ubytoval osm rodin v jednom domě, sice zadarmo, ale všichni musí dělat v pracovní agentuře,“ podotkl Šimek.

Agentury působí ve Svitavách už několik let. Místní lidé jejich praktiky znají.

Některé pracovní agentury ze Svitavska zneužívají situace, ve které se ocitli Ukrajinci prchající před válkou. Pro ukrajinské uprchlíky zajeli pracovníci agentury až na hranice, přivezli je na Svitavsko, dali jim bydlení a práci. Jenže načerno a bez jakékoliv registrace. Ukrajinské matky s dětmi se staly obětí novodobých vykořisťovatelů. Dokud Ukrajinci problém neohlásí policii, nemají obce páky, jak zakročit proti hyenismu.

„Všichni víme, že to jsou pracovní agentury romských obyvatel města. Kolikrát lidem, co pro ně dělají, poskytnou nevýhodné půjčky a tím si je zavážou,“ svěřil svoji zkušenost důvěryhodný zdroj ze Svitav, jehož totožnost redakce Deníku zná, ale na jeho přání jméno nezveřejní. K nekalým praktikám s uprchlíky mělo docházet v Koclířově a ve Vendolí.

Problémy odhalili ve Svitavách náhodou, když uprchlíci čerpali humanitární a potravinovou pomoc. Tehdy se zjistilo, že nejsou nikde evidovaní.

„Dostali jsme se ke třem rodinám. Dvě rodiny byly v jedné obci, kde už žilo osm jiných rodin. Navezla je tam pracovní agentura. Tohle není férové jednání,“ uvedl starosta Svitav.

Jenže možností, jak zakročit, moc není. Jednou z nich je ohlášení na policii. „Žádné případy vykořisťování v Pardubickém kraji neevidujeme. Nikdo nám nic nenahlásil,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská.

Ukrajinci mají totiž strach. „S policií to zatím neřešíme, Ukrajinci to tak nechtějí. Jsou v situaci, kdy utíkají z války a nechtějí problémy ještě tady. Jediné řešení, jak jim pomoci, je, že je odvezeme jinam,“ vysvětlil Šimek.

Pokud se dostanou uprchlíci do složité situace, mohou kontaktovat policii. „Vše, co souvisí neoprávněným zaměstnáváním a tady i přeneseně s vykořisťováním, by se řešilo mimo jiné v součinnosti s oblastním inspektorátem práce, který kontroluje a dohlíží na zaměstnávání cizinců,“ dodala Janovská.

Problém je právě v pracovních agenturách, které zneužívají situace. „Agentury nechtějí, aby uprchlíci prošli asistenčním centrem, aby si s nimi mohly dělat, co chtějí a zaměstnat je načerno. Lidé přijedou z hranic hotoví a když pak s nimi někdo vyvádí takové kousky, to je hrozné,“ podotkl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Zaměstnávání lidí přes pracovní agentury je v Čechách podle Čížka stále problematické.

„Dokud se nezmění legislativa pracovních agentur, máme malé páky. Chtěli jsme to podchytit na úřadu práce, kam si Ukrajinci chodí pro dávku mimořádné okamžité pomoci. Tam nám ale nemohou pomoci kvůli směrnici GDPR. Navrhovali jsme, aby Ukrajinci podepisovali informovaný souhlas s předáním jejich osobních údajů našemu odboru sociálních věcí. Na to prý ale úřad práce nyní nemá kapacity,“ přiblížil jednání Šimek.

Na úřadu práce na Svitavsku si dosud o povolení k zaměstnání požádalo asi šest desítek Ukrajinek. „Zhruba polovina Ukrajinek si u nás žádá přímo a polovina dala plnou moc zaměstnavateli, aby za ně povolení k práci vyřídil,“ sdělil ředitel Úřadu práce ve Svitavách Jan Tesař.

Personální agentury úřad práce vůbec neřeší. To, jestli agentury organizují práci načerno, je podle Tesaře věc Státního úřadu inspekce práce.

„Zajistit práci si mohou Ukrajinky velmi dobře i bez úřadu práce. Stačí chtít. Naše databáze volných míst je veřejná a Ukrajinky mohou kontaktovat i rovnou zaměstnavatele,“ uzavřel Tesař. Podle ředitele úřadu práce ale musí nejdříve ženy vyřešit péči o děti, tedy jejich začlenění do škol a školek.