„Myslím, že očkování se docela dobře rozběhlo. Lidé se nám hlásí, jenom ne úplně všichni chápou, že když chtějí jít k nám, tak se nesmějí registrovat přes centrální registrační systém. Všichni lékaři, kteří se zapojili, s nadšením očkují, teď už všechno závisí na dodávkách vakcín,“ říká Nechvátalová.

Kromě sedmdesátníků se mohou u praktických lékařů aktuálně nechat naočkovat i chronicky nemocní lidé. Vakcinační centra je prozatím nepřijímají. „Chronické pacienty oslovujeme a očkujeme, oni se k nám i nejvíc hlásí. Jejich podíl mezi očkovanými je docela velký,“ potvrzuje lékařka.

Pro doktory, kteří se do vakcinace zapojili, platí podmínka, že aby mohli dostat očkovací látku, musí mít na seznamu stovku registrovaných zájemců. To podle Nechvátalové nebyl žádný problém. „Už před 14 dny jsme všichni měli na stole sto dvaceti položkové seznamy lidí, kteří se hlásili sami. Registrujeme je do Informačního systému infekčních nemocí a na základě toho dostáváme balíčky s vakcínami. Dvacet dávek dostali všichni plošně,“ vysvětluje.

Podmínka minimálně stovky pacientů přihlášených k očkování má platit tak dlouho, dokud bude nedostatek vakcín. „Byl a je to pro nás i trochu oříšek, protože zadání jednoho pacienta trvá asi pět minut. Ajťáci už informační systém propojují se systémy, se kterými pracujeme. Minulý týden to bylo dost práce a nervů, ale teď už by to mělo jít plynuleji,“ vysvětluje Nechvátalová.

Poptávka po očkování se proto uspokojuje postupně. Uplynulý týden dostalo stovku vakcín v Pardubickém kraji 25 lékařů. Fyzicky k nim, ale zatím nedorazila. Distributor, který dávky rozváží, to nestihl. Pro aktuální týden bylo vybráno 17 lékařů. Původně jich mělo být jen deset, ale sedm lahviček vakcíny navíc bylo praktikům přiděleno z daru z Francie.

Vakcinace probíhá ve 149 z celkového počtu 238 registrovaných ambulancí. Očkuje se vakcínou od společnosti Astra Zeneca. „Do budoucna uvažujeme, že pokud půjde do kraje dostatek vakcín, budeme praktickým lékařům distribuovat i vakcínu od společnosti Moderna,“ informuje náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Vakcínou Comirnaty od společnosti Pfizer se očkuje pouze ve vakcinačních centrech, protože je náročná na skladování. Hejtman Martin Netolický přislíbil, že všechny vakcíny Astra Zeneca, které do kraje přijdou, poputují k praktickým lékařům.

Původně mělo být do Pardubického kraje tento týden distribuováno tisíc dávek Astra Zeneca, aktuálně jejich počet narostl na 1700. „Pro další měsíce máme avízo, že bychom měli mít dávek dostatek, a tak počítáme jak se zřízením dalších očkovacích míst a posílením kapacity těch stávajících, tak s větším zapojováním praktických lékařů,“ dodává Matoušková. Praktičtí lékaři by se měli přednostně soustředit na očkování imobilních pacientů a těch, kteří nejsou schopni se dostavit do vakcinačních center.

Není to tak dávno, co ve veřejnosti rezonoval názor, že vakcína Astra Zeneca není bezpečná. U pacientů, kteří přišli do ordinace Kateřiny Nechvátalové na očkování, lékařka žádné obavy z vakcíny nezaznamenala. „Sama mám k vakcíně Astra Zeneca kladný vztah, naočkovala jsem i svoje rodiče. Problém jsem s ní neměla. Lidé, co přišli na očkovaní, tak byli nadšení a někteří dokonce speciálně Astra Zenecu vyžadovali. Nesetkali jsme se s tím, že by nám někdo řekl, že vakcínu nechce. Máme naočkovaných dvacet lidí a nikdo nám neřekl, že mu to vadí,“ říká Nechvátalová.

S reakcí po očkovaní je podle lékařky potřeba raději počítat. To, že se dostaví, je důkaz, že imunita zareagovala. Nežádoucí účinky jsou však srovnatelné s jinými běžnými vakcínami. „Je to jako jednodenní chřipka, projevit se mohou trávící potíže, průjem, bolest kloubů, únava. Říkám lidem, ať si po očkování jdou lehnout a nic si neplánují ani na následující den, pak se to snáší velmi dobře,“ vysvětluje Nechvátalová.

Důležité je, aby byl člověk, který přijde na očkování, zdravý. „Vždycky se pacientů ptáme, jestli necítili poslední dny teplotu, nebyli více unavení, nebolí je klouby, abychom virové příznaky odfiltrovali a těmto lidem vakcínu nedali,“ upozorňuje lékařka.

Kvůli očkování zůstává v ordinaci o něco déle. Jako práci navíc to ale nevnímá. Zapojení praktických lékařů do očkování hodnotí jako dobrý krok. „Pacienty známe, víme jak je oslovit, většinou se nám hlásí sami, vědí do jakého prostředí jdou a mají k nám důvěru. Očkovala jsem po 20 minutách a během dvou hodin byla lahvička vyočkovaná. Nechceme soupeřit s očkovacími centry, je to pro nás práce navíc, ale mnohem efektivnější a tolik nás to nezatíží. Zájemce tak proočkujeme mnohem rychleji,“ uzavírá Nechvátalová.

V Pardubickém kraji bylo prozatím proočkováno kolem 34 tisíc dávek. V tomto týdnu by mělo přijít do kraje 13 860 očkovacích dávek z toho 9 360 dávek od společnosti Pfizer, 2 800 od Moderny a 1 700 dávek Astra Zeneca.