"Je to velmi pěkná akce. Jako každý rok jsem si užila příjemnou atmosféru s hezkým kulturním programem a bohatou nabídkou stánků. Ale nejvíc mě vždy potěší, že si mohu vlastnoručně nasbírat jedlé kaštany, což jinde není v tak velké míře možné. Udělalo mi to ohromnou radost," řekla důchodkyně Libuše, která do Nasavrk zavítala z nedalekých Pardubic.

Tradiční pečené kaštany, kaštanová nádivka, pralinky s kaštanovou náplní či kaštanová zmrzlina nebo pivo - to je jen malý výčet pochoutek, které mohli návštěvníci sobotního odpoledne v Nasavrkách ochutnat. Kdo se zakousl do šťavnatého kaštanového speciálního hamburgeru, byl příjemně překvapen jeho chutí. Do Nasavrk se stánkem jako tradičně z Horky zavítal Jiří Burkoň se svým týmem Giles burger. "Z pyré z pečených kaštanů jsme udělali majonézu, kterou jsme potřeli obě vnitřní strany, aby vynikla chuť. Do hamburgerů jsme tentokrát dávali vepřové trhané maso připravené metodou sous-vide a musím říct, že naši zákazníci nešetřili pochvalami," řekl s úsměvem Burkoň.

V kulturním programu vystoupili členové národopisného souboru Formani, diváky potěšil i dětský soubor Sejkory a jako tradičně na pódiu zahrál a zazpíval Marek Lejhanec.

Stromy sužuje houba

Ani letos nechyběla přednáška o sadu jedlých kaštanů, který se rozkládá na téměř dvouhektarové ploše. Ojedinělou státní přírodní památku v posledních letech trápí inkoustová nemoc, která byla zjištěna v roce 1997. Koruny stromů byly viditelně zmenšené a řidčeji olistěné na odumírajících větvích. Ukázaly se i nekrózy kůry a červenofialové zabarvení bělavého dřeva. Po odkrytí půdy z kořenů se objevilo typicky inkoustově černé zbarvení půdy. Podle těchto příznaků se jedná o napadení houbou, která způsobuje takzvanou inkoustovou chorobu kaštanovníku jedlého.

Kaštanové aleji se dostává veškeré možné péče spočívající v aplikaci mykocidních přípravků a prořezávání napadených větví. Díky usilovnému boji s inkoustovou chorobou nemusel být v posledních letech poražen žádný z více než devadesáti stromů.

Kaštanku, kterou založil kníže Auersperg poté, co dovezl mladé sazenice stromů z Itálie, provází pověst, podle které by si muži měli před vstupem do sadu obrátit levou kapsu. V Kaštance se totiž zjevuje bílá paní, která ty, kteří si kapsu neobrátí, utancuje k smrti. To se ale při sobotním Kaštanobraní nestalo, obrácenou kapsu ale mohli bezesporu mít ti, kteří neodolali pestré nabídce prodejců originálního zboží.