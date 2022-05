Všechny články o unikátní, ale kontrovezní atrakci najdete zde

„Na visutý most se určitě podívám, ale počkám, až opadnou davy z prvních týdnů. A rozhodně si kopec vyšlápnu. Nejde o ty dvě stovky za lanovku, ale o to, že procházka v oblacích má být odměnou za nějakou námahu,“ řekl Michal Jirsa, který se do resortu chystá v létě s rodinou.

Ceník zážitků na Dolní Moravě.Zdroj: Dolní Morava

Návštěva visutého mostu bez lanovky vyjde dospělého s předregistrací na 350 korun. Pro rodinu „v plné palbě“, tedy i s lanovkami nahoru a dolů a návštěvou dalších atrakcí v resortu se však cena vyšplhá vysoko nad tři tisíce korun.

KOMENTÁŘ: Všechno musí mít limit. I turismus pod Sněžníkem

Právě skutečnost, že se tento kout nádherné krajiny stal komerčním trhákem, kritizují ochránci přírody i řada místních. „Krásná příroda Králického Sněžníku dostává zabrat,“ posteskl si například starosta Svitav David Šimek.

Ačkoliv se lávka otvírá právě dnes, k dispozici bylo ráno na e-shopu stále několik tisíc vstupenek.