S tím teď bude konec. Nově instalované chytré kamery mají software, který sám identifikuje přestupky a obratem posílá kompletní kartu se záznamem a popisem deliktů na Policii ČR.

Instalované kamery v kraji



Uhersko (trať Pce – Choceň)

Od druhé pol. července na trati Žďárec u Sk. – Svitavy, a to na přejezdech v obcích: Vendolí, Kamenec u Poličky, Borová 2x, Krouna

„Tato technologie bude nasazena na 14 přejezdech, především na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Ostravou, a také na vybraných regionálních tratích, např. Žďárec u Skutče – Svitavy,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Včera byla v Pardubickém kraji instalována první z těchto kamer, a to na přejezdu koridorové trati v Uhersku na Pardubicku.

Včera instalovaná inteligentní kamera v Uhersku je teprve druhá v republice, vůbec první tohoto druhu funguje už dva roky v Úvalech u Prahy.

V rámci pilotního projektu do konce července přibudou další, a to prakticky jen na dvou tratích v Česku: Polovina jich bude na hlavním koridoru v oblasti Ostravska, druhá polovina pak právě na regionální trati ze Žďárce u Skutče do Svitav. Právě tady jen málokteří řidiči dodržují na přejezdu předepsanou padesátku. Hlavně u Krouny mnozí šoféři létají i stovkou.

„Nejedná se o represivní, ale preventivní krok, ke kterému nás vede stále vysoký počet velmi neukázněných řidičů, kteří se na přejezdech chovají riskantně. O tom, že se nejedná o skrytou šikanu řidičů, svědčí i fakt, že seznam přejezdů, na kterých budou tato zařízení fungovat, je veřejně dostupný,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Systém je plně automatizovaný, navíc vyrobený technologií antivandal. Nejde o dvě malé kamery, jaké se nyní objevují na řadě jiných přejezdů, ale o jednu klasickou a druhou velkou půlkulatou vybavenou speciálním softwarem. Dráhy chtějí i v budoucnu instalovat chytré kamery na riskantní přejezdy, široké kolejiště v Uhersku je jedním z příkladů.