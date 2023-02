Snímek Kočičákovi přihrála náhoda. Jezdí do hlavního města často a zaměřuje se tam na street foto a život ve velkoměstě. Černobíle.

„Šel jsem kolem Václaváku a viděl jsem postavu Zemana v životní velikosti, byla tam i klec, prase, boty a hadry. Figurína měla na krku řetěz s klíčem, zřejmě jako od Prahy. Policie okamžitě nařídila všechno uklidit, šlo to velmi rychle, ale stihl jsem to zadokumentovat,“ popisuje vznik fotografie autor.

OBRAZEM: Štědrý den viděl Kočičák po svém: Černobíle

Kompozice jeho snímku má zajímavý kontrast. Odcházejícího prezidenta Miloše Zemana zpovzdálí sleduje svatý Václav na koni, což je ve svém významu velmi působivé. „Ten protest, ať byl Zeman jakýkoliv, se mi v tu chvíli moc nezamlouval. Bylo to příliš agresivní a vulgární a v duchu jsem si říkal, že je to prasárna. Ale jde o příběh, který láká ke zdokumentování, ať se mi líbí nebo ne,“ vysvětluje Kočičák.

Zemanova figurína byla na Václavském náměstí jen chvíli, potom ji nechala policie odstranit.Zdroj: archiv Jana Kočí

Sérii snímků nazvanou „Zeman prezident“ odeslal do Czech Press Photo bez velkých nadějí, jde skutečně o prestižní novinářskou soutěž, které se účastní elity ve svém oboru. Překvapení v podobě pozvání na galavečer s vyhlášením výsledků ho potěšilo.

„Nazval bych to spíše tak, že mě to šokovalo. Samozřejmě jsem velmi rád do Prahy jel a užil si chvíle plné emocí. Jsem velmi rád a upřímně řečeno jsem takhle vysoko nikdy nepomýšlel. Kdyby mi někdo řekl, že bude moje fotka v Národním muzeu, tak bych mu odpověděl: ty ses zbláznil,“ směje se 46letý fotograf, který je stálým spolupracovníkem redakce Deníku. Skromně přijímá gratulace k úspěchu, který ho sice těší, ale nezaslepuje. „S pokorou je přijímám a jsem při zemi, děkuji,“ dodává Kočičák.

Neštěstí zblízka. Černobílý Kočičák na letišti v Chrudimi ulovil parádní záběry

O Janu Kočičákovi

Jan Kočičák Kočí, nar. 15.3.1976

Žije celý život v Heřmanově Městci, manželka Soňa, dcery Nelinka a Natálka. Dalšími členy rodiny jsou čivava Keylinka, kocour Simba a další zvířátka

· Mistr výroby ve firmě Kiekert

· Fotografické úspěchy 2020-2021: Chzech photo - 1.misto Můj život v karanténě, 1.misto v Československé Canon soutěži - Street foto, 1.misto, absolutní vítěz roční Nikon souteži, 2x 1.místo v soutěži Fotoaparát.cz., podzimní vítěz Fotostart 2020-21, 1.misto v soutěži magazínu Digitální foto a několik zveřejněni v dalších číslech, zveřejněni v zahraničních magazínech Eye photo, Street photography, Photographers

· Fotografické úspěchy 2022: Magazín Foto video - zveřejnění vítězné fotky, Škola perfektní fotografie - 3. místo, 1. místo v Nikon soutěži Portrét, 1 místo Fotoaparat.cz - Masopust, 1. místo ve Fotostart - Dvě tváře Václaváku a 3. místo v celoroční soutěži

· Výstavy: Zachyceno v okamžiku - galerie Heřmanův Městec, Dominikánský klášter Praha - právě probíhající výstava

· Oceněné a vystavené fotografie: Hlídač - vystaveno ve Foto Škoda Praha, Když musíš- v Centru Czech photo Praha, Hlídač- vystaveno Leica Gallery Praha, U Holiče a sekáč vystaveno ve Foto Škoda Praha, Kniha a žebrák - vystavena na Václavském náměstí v Praze, Muž bez domova NAPA bar & Gallery Praha

· Vytváří dlouhodobý projekt lidé bez domova a lidé z Heřmanova Městce

· Fotí nejen street photo, ale zaměřuje se také na sociální dokumenty a reportáže. Spolupracuje s Domovy pro seniory, účastní se charitativních akcí, dále spolupracuje s Chrudimským deníkem a Otužilci Chrudimsko

· Spolupracuje s archeology ve spolku Hledači historie Pardubicko