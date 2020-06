Přibrzděná volební kampaň se opět zvolna rozbíhá

Pětasedmdesát dní trvající nouzový stav zasáhl rovněž do předvolebních kampaní stran a hnutí kandidujících v podzimních krajských volbách. Připouští to i většina lídrů. S dopadem na přípravu do voleb se strany a hnutí vyrovnávají po svém.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Diana Kovandová