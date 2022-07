Z davu se ozval pískot pokaždé, když se blížilo auto s politiky. Jeden muž stál u kašny s červeným praporem se žlutým kalichem. I proto panovala na zámeckém návrší přísná bezpečnostní opatření. Novináři a všichni příchozí do zámeckého areálu byli prohlíženi a kontrolovaly se i věci. „Opatření se zpřísnila poté, co se před několika dny v Litomyšli objevily plakátky s protestem,“ vysvětlil starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Jako první dorazil na zámecké návrší český premiér Petr Fiala. Byl jediný, kdo do zámecké zahrady vkročil ještě suchou nohou. Hned poté se spustil liják a nepřestal celou dobu, co k zámku přijížděli čeští i evropští politici. Ani průtrž mračen ale neodradila Litomyšlany, kteří přišli s vlajkou Evropské unie a bouřlivě vítali předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Pózovala novinářům, podala si ruce s místními lidmi a až poté se přivítala se starostou Brýdlem. „Pro Litomyšl je to událost. Byla jsem tady, když v roce 1994 přijelo sedm evropských prezidentů nebo pak španělský král. Ať si každý remcá, jak chce, pro Litomyšl je to velká čest,“ prohlásila Věra Jílková.

O to, aby se předání předsednictví uskutečnilo právě v Litomyšli, usilovali zdejší radní dva roky. Je to příležitost ukázat Evropě i jiné regiony než Prahu. „Vítat a mávat nepůjdu, ale je dobře, že české předsednictví v Evropské unii začíná tady. Je to velké PR, které nás zas tolik nestojí,“ míní Tomáš Suchý.

Právě Litomyšl v minulosti několikrát využila velké evropské dotace a má co ukazovat. „Jsme na to pyšní a máme radost, že se setkání v Litomyšli povedlo. Myslím, že můžeme ukázat Evropě, že v Česku jsou i jiná města než jen Praha, která úspěšně využila evropské dotace. Je to velká čest,“ poznamenal Brýdl. Právě celé zámecké návrší v Litomyšli je jednou velkou evropskou investicí. „Vím, že si komise zjišťovala, jak to fungovalo, ale není čas stavby procházet. Evropské peníze jsme využili velmi dobře,“ dodal starosta.

Přípravy na velké setkání politiků z Evropské unie nebyly snadné. Vše muselo do detailu klapnout. Zapotili se dělníci, zahradníci, zámečtí i kuchaři. Jednání se odehrávala na zámku a v rodném bytě Bedřicha Smetany. Interiér obou památek ovšem není vhodný pro užívání, proto došlo i na stěhování. „Město kdysi nechalo vyrobit historizující nábytek, protože ten historický nelze využít k sezení. Nábytek jsme nastěhovali i do rodného bytu, kde Ursula von der Leyenová jednala s premiérem Petrem Fialou na bilaterální schůzce ve zlatém pokoji,“ přiblížil Brýdl.

O oběd se postaral litomyšlský hotel Aplaus. Podával se košíček s marinovaným litomyšlským pstruhem, fenyklem a koprem. Poté si hosté pochutnali na šunkové terině, křenové pěně s mladým hráškem, nakládanou hořčicí a máslovou brioche. Jako hlavní chod bylo kachní prso, crumble z kůže a petrželky, kachní konfit v zeleném knedlíčku, silná kachní omáčka s ostružinami a divoká brokolice. Jako dezert si politici dali větrník s vanilkou a rybízem, crumble z hnědého másla. A nechybělo bílé a červené víno nebo plzeňské pivo.

Jednání české vlády a Evropské komise provázela přísná bezpečnostní opatření. Policisté v uniformách byli všude v blízkosti zámku, několik jich bylo i v civilu v davu přihlížejících lidí. Podle policejního prezidia jich na pořádek dohlížely asi dvě stovky a připraveni byli také těžkooděnci.