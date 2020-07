Jde o novou čtyřkilometrovou spojku z dálnice poblíž Rokytna na stávající státovku I/35 u Býště a přivaděč na dálnici z Pardubic obchvatem kolem Dašic.

Zatímco první úsek dálnice z Opatovic do Časů u Sezemic bude hotový v prosinci příštího roku, podle nejoptimističtějších scénářů kraje bude spojka do Býště následovat nejdříve o rok později, v prosinci roku 2022. Ve stejném termínu chce kraj zprovoznit novou silnici z Pardubic k dálnici u Dašic, a i zde budou státní silničáři rychlejší: Otevření druhého úseku D35 z Časů do Ostrova plánují už v červenci téhož roku.

Zdroj: SÚS Pardubického kraje

A narozdíl od kraje a jeho přivaděčů jim nic nestojí v cestě, aby své termíny dodrželi.

„Stát se to skutečně může,“ připustil zpoždění Pardubického kraje šéf krajské správy a údržby silnic Miroslav Němec. To je ovšem velmi diplomatické vyjádření, protože zpoždění kraje může už pouze narůstat.

Zatímco stavba prvních 27 kilometrů dálnice už je v polovině a nic nebrání dodržení termínů, na přivaděčích teprve běží projektová příprava a problematické výkupy pozemků. Ty jsou v Česku největším zádrhelem, samotné stavební práce se naopak daří proti plánům často urychlit.

Zákon o urychlení nelze uplatnit

Stejné načasování stavby dálnice a přivaděčů bylo přitom jednou z priorit kraje. Navíc na stavbu těchto cest dostal od státu slíbeno 2,7 miliardy korun.

Kraj tvrdí, že u krajských silnic, kterými přivaděče jsou, nelze narozdíl od dálnic a státovek uplatnit „čtyřistašestnáctku“, zákon o urychlení dopravní infrastruktury. Tím se výstavba kvůli standardním postupům zpožďuje.

„To, na co měl stát 20 let, tedy přípravu celé D35, nám dal u přivaděčů jen tři roky. Navíc těch 2,7 miliardy na účtě stále nemáme,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Kraj se například stále nedokázal dohodnout na pozemcích s dvěma zemědělskými farmami, přes jejichž pole mají přivaděče vést. Nabízí jim 200 korun za metr, na což zemědělci nechtějí přistoupit, hejtmanství jim nyní hrozí vyvlastněním.

Velké otazníky se stále vznášejí i nad dalšími přivaděči, kde je však zatím čas.