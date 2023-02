Pro balíky i v noci. Z-Boxy jsou i v Pardubicích velmi vytížené, další přibývají

U Z-Boxu na parkovišti v Dolním Újezdu na Svitavsku zastaví bílé auto, vystoupí žena s mobilním telefonem v ruce a ze samoobslužné schránky vyjímá dva balíčky. Jana Bartošová si nechává zásilky posílat hlavně sem. „Nemusím spěchat z práce, abych stihla otevřený obchod, kde mají Zásilkovnu. Sem si zajedu kdykoliv, klidně v noci,“ řekla mladá žena. Z-Boxy se staly v Pardubickém kraji nedílnou součástí desítek vesnic. Jejich síť se bude i v letošním roce podle vedení Zásilkovny rozšiřovat, a to nejen do obcí, které mají do patnácti set obyvatel.

Samoobslužný box v Dolním Újezdu je vytížený, brzy bude rozšířen. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Z-Box v Dolním Újezdu na parkovišti naproti prodejně Coop je vytížený. Všech dvacet schránek bývá zpravidla plných. „Vidím tam odpoledne hodně lidí, že si vyzvedávají zásilky. Za mě je to super služba pro lidi, hlavní výhodou je, že je box přístupný čtyřiadvacet hodin denně. Lidé tak nemusí spěchat, aby stihli někde otevřenou prodejnu,“ sdělil újezdský starosta Miloš Vrabec. V oblasti Pardubice má Zásilkovna na 150 samoobslužných boxů. „Zvláště v menších obcích, kde ubývají nejrůznější služby a obchody, nebo omezují svoji otevírací dobu, jsou Z-Boxy často jediným místem, kde si lidé mohou své zásilky vyzvednout,“ uvedl mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa. V noci pro pivo, v neděli pro snídani. V Ústí mají nonstop obchod bez prodavače V sousedním Osíku zatím Z-Box není žádný, stejně jako v Desné nebo Poříčí. „Jezdím do práce do Litomyšle, tak mi to zase tak nevadí. Využívám zásilky přes poštu nebo výdejní místo v Osíku v prodejně, kde si nakoupím brambory, jablka nebo cibuli,“ podotkla Hana z Desné. Někteří lidé z okolních obcí využívají Z-Boxy právě v Dolním Újezdu. Nachází se tady hned dva, kromě toho na parkovišti je ještě jeden u benzinové čerpací stanice zemědělského družstva. „Z-Box v centru obce je zaplněný velmi nadstandardně a je možné, že ho během následujícího roku budeme zvětšovat,“ doplnil Chalupa. Odpadají fronty Starostové berou boxy jako novou službu pro lidi. Odpadají tak dlouhé fronty na poště nebo jinde ve výdejních místech zásilkových společností. Některé boxy Zásilkovna staví na žádost obcí nebo jednotlivců, kteří vidí, jak boxy fungují v sousední vesnici nebo městě a chtějí je mít i u sebe. Nákup i v noci a bez prodavačky. V Bítovanech včera otevřeli bezobslužný obchod „Nejdříve nás navštívili a oslovili s nabídkou, jestli bychom měli o box zájem. Hledali jsme pozemek, box nepotřebuje elektřinu, je jen na solární panely. Vybrali jsme místo v centru obce,“ dodal Vrabec. Další boxy přibudou v Pardubickém kraji i v letošním roce. Podle Chalupy se počítá s rozšířením služby také do Sezemic nebo Horního Jelení. První Z-Boxy se v České republice objevily v roce 2020. Podle webu Zásilkovny je společnost dohodnutá s více než polovinou českých obcí do 1500 obyvatel na umístění samoobslužných boxů.

