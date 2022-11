Věra Kovářová pracuje ve svitavském supermarketu a neumí si představit, že by seděla na kase v šestnácti stupních. „Je to málo. Ať si tam jdou papaláši sednout,“ rozčilovala se prodavačka.

Prsty ztuhlé zimou nejsou nic příjemného. To ví i Miroslav Koumar z Borové, který šéfuje rodinné firmě na pletení rukavic. Rychle reaguje na aktuální situaci a mění výrobu. V současné době nabízí věci pro průmyslovou výrobu, rybáře a má i zakázky od slovenské armády a policejních složek.

Miroslav Koumar v Borové u Poličky mění výrobu rukavic, myslí na prodavačky i úředníky.Zdroj: Michele Vojáček

„Reagujeme na změny v chování zákazníků a jejich poptávku. Vyrobili jsme proto bezprsté rukavice pro prodavačky v supermarketech. Poptávka je také po elastických návlecích z merino vlny, které si lidé mohou schovat pod civilní oblečení nebo je používat v kanceláři, ale i rukavicích s naší speciální úpravou kolem bříšek prstů, díky které se dá v rukavicích používat chytrý telefon,“ přiblížil inovace ve výrobě Koumar.

Stříbrné vlákno s antibakteriálními účinky

Jeho firma patří k největším výrobcům rukavic ve střední Evropě. Vlněné produkty exportují do řady zemí na našem kontinentu i do zámoří. Aktuálně společnost zaměstnává 25 lidí. Původně vyráběli především pracovní rukavice a potřeby pro potravinářský průmysl. Koumar ale dokáže pružně reagovat na změny v republice. Dokázal to už v době covidové pandemie, kdy přišel o velké zakázky pro automobilový průmysl. Tehdy vymyslel novou přízi, u které využil stříbrné vlákno, jež má vysoké antibakteriální účinky.

„Naše technologie je nová a máme ji chráněnou na Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Vycházíme ze stříbrného vlákna, které jsme spojili s mikrovláknem, a dostali jsme úplně novou funkční pleteninu. Výhodou je, že stříbra tam je až čtrnáct procent,“ vysvětlil před časem Koumar.

Parkovací dům se strunami zůstane v šuplíku. V Litomyšli se bude stát na na I/35

Kromě změn ve výrobě ale musí reagovat i na energetickou krizi, která postihla Českou republiku kvůli válce na Ukrajině. Ještě před cenovými skoky firma investovala do fotovoltaických panelů.

„Fotovoltaiku jsme si financovali sami bez dotací a rozhodně se to vyplatilo. Přes léto jsme díky solárním panelům energeticky soběstační. V některých oblastech jsme už přistoupili k šetření, vytápíme sklady a další prostory na nižší teplotu. Pro nás je hlavní, že budeme mít energii pro výrobu přes zimu a našich 250 strojů nebude nečinně stát v halách. Materiál máme na příští měsíce nakoupený a uvidíme, jaké budou ceny v novém roce,“ dodal Koumar. Nyní hledá možnosti alternativního vytápění.