Podle Ministerstva školství se do stávky za učitelské platy zapojilo jen 17 procent škol v Pardubickém kraji.

„Souhlasíme s tím, co pan ministr navrhl. Nemyslíme si, že by bylo ve školství hodně peněz, ale plošné přidávání ke zlepšení českého školství nepřispívá,“ vysvětlil ředitel Základní školy Dr. Jana Malíka v Chrudimi Zdeněk Brož, proč se škola rozhodla ke stávce nepřipojit.

Řadě kantorů také vadilo, že stávka byla zorganizovaná velmi narychlo.

„Měli jsme na tento den už řadu naplánovaných akcí včetně pedagogické rady, které už nešlo přeložit. A popravdě, ani jsme od učitelů nezaregistrovali, že by chtěli stávkovat. S důvody protestů jsme se tady příliš neztotožňovali,“ řekla zástupky ně ředitele základní školy Dolní Újezd u Litomyšle Marie Andrlová.

Normálně před školou Závodu míru v Pardubicích krátce před osmou bývá veselo. Děti spolu štěbetají a rodiče občas prohodí pár slov. Každý den tu za škamna míří na šest stovek dětí. Ale včera se za dveřmi, kde se skvěl fixou vyvedený nápis STÁVKA (s přídomkem: Omezený provoz dle informací v žákovských knížkách a na stránkách školy) trousila necelá čtvrtina.

„Máme 600 dětí. Z toho na prvním stupni 337. Z nich do školy přišlo 75. Z druhého stupně 35,“ uvedla ředitelka školy.

Stávka organizovaná narychlo

Mezi žáky prvního stupně byla i holčička paní Jany. Ta při příchodu do školy jen kroutila hlavou.

„Opravdu tu stávku nechápu. Vím, že je kantořina těžká profese, ale takhle narychlo připravená stávka budí rozpaky,“ uvedla žena.

Podle Jarmily Škodové se ke včerejší stávce připojila půlka učitelského sboru.

„Zajímavostí je, že ke stávce se připojil celý sbor z prvního stupně,“ informovala zástupkyně ředitelky.

Mezi stávkujícími je přitom i její kolegyně, jejíž děti však do školy šly. „Je to trošku úsměvné, ale obě holčičky se do školy těšily. Stávka nestávka,“ řekla Škodová a připojila svůj názor na celou situaci ve školství.

„Domnívám se, že by nám vyhovovalo, kdyby opravdu těch osm procent šlo do tarifu a dvě procenta do odměn. Každý měsíc učitele odměňujeme, ale máme na to minimum peněz.“ Kantoři pro děti během stávky připravili zábavněedukační program.

Vadí jim celý systém

Podobná situace byla na ZŠ Staňkova, kam děti ráno přicházely s deskovými hrami v podpaží. Do školy jich přišla asi třetina. I zde se mezi kantory našli odpůrci i příznivci stávky.

„Těm, kteří nestávkují, musím dát práci, díky tomu jsme nabídli částečný provoz,“ vysvětlila ředitelka školy Gisela Kostelecká.

Řekla, že kolegové nestávkují jen kvůli financím, ale především kvůli špatnému systému školství a nedostatku učitelů. Vadí jim také malá prestiž povolání.

„To podporuji, ale nemyslím si, že stávka je dobrý způsob, jak zlepšení dosáhnout,“ okomentovala jedna z maminek, která si se zaujetím četla informace o stávce vyvěšené na dveřích.