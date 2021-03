Stanislav Popelář – velitel MP Lanškroun

Stanislav Popelář, velitel MP LanškrounZdroj: archiv

Dnešní atmosféra je velmi složitá. Občané jsou podráždění. Strážníci to ale musí ustát. Lidé nám nadávají, že jsme fašisté a podporujeme fašistický stát. Ani pro nás to ale není jednoduché. Někteří si myslí, že si mohou dělat, co chtějí. My jen požadujeme, aby dodržovali pravidla. Situace v Uherském Hradišti je dle mého soudu vytržená z kontextu. Samotný zákrok je samozřejmě k diskuzi, ale nikdo neviděl, co mu předcházelo. Děti by se ale rozhodně neměly brát jako rukojmí. Naši muži mají pro takové akce vždy zapnuté osobní kamery, aby se později dalo určit, zdali nedošlo k protiprávnímu jednání ze strany strážníků.

My se s podobnými případy, kdy lidé nedodržují pravidla, setkáváme denně.

Každý strážník je ale kvalitně proškolený. Podobné situace, kdy je nutné použít donucovací prostředky, dobře trénujeme. Jsme stále ve střehu.