„To se zbláznili. Honzík je v první třídě, učí se první písmena, s psaním jsou na samém začátku. Copak jsem učitelka,“ rozčiluje se Věra Tichá z Pardubic. A není sama, koho pondělní rozhodnutí vlády nazdvihlo.

Tisíce rodičů z kraje musí s dětmi z prvního stupně základní školy opět zůstat doma. Někteří budou kromě role učitelky plnit ještě své pracovní povinnosti. „Naše firma jede na home office. S manželem splácíme hypotéku, takže budu muset skloubit práci a vyučování dcery, protože si nemůžeme dovolit výpadek platu. Budou to krušné dny a moc nevěřím, že se děti 2. listopadu vrátí do lavic,“ říká Marcela Dvořáková ze Svitav.

Naštvaní nejsou jen rodiče malých školáků. Ve složité situaci se ocitli taky učitelé, a to zejména ti od nejmenších žáků. „Jak mám děti na dálku učit správně držet tužku nebo nová písmenka? To je nemožné. Moji školáci zatím umí jen tři písmena. Jak mám dětem kontrolovat psaní, aby se dobře naučily základy? Jsem naštvaná na vládu, co zase vymyslela,“ nadává učitelka prvňáčků Eva z Chrudimska.

PRAXE NEBUDOU

Ještě před pár dny se středoškoláci radovali, že mohou alespoň na praxi do dílen. I s tím je ale konec. „Učím se na klempíře a vadí mi, že nebude praxe. Věci mi budou chybět, doma nemám dílnu,“ popisuje Antonín Vrána z Integrované střední školy v Moravské Třebové. O odborný výcvik přišla i Žaneta Pokorná, která letos nastoupila do učení na zedníka.

„Byli jsme rádi, že praxe může probíhat. Praktická výuka je pro učební obory důležitá a speciálně pro studenty posledního ročníku, které čekají závěrečné zkoušky. Praxi budeme muset nahrazovat, jakmile se vrátí do školy. Jde o klem-píře, zedníky, kuchaře, číšníky a týká se to i oboru sociální činnost. Největší problém dohnat praxi bude u stavebních oborů,“ vysvětluje Libor Čáp, zástupce ředitelky Integrované střední školy v Moravské Třebové. (ik)