„Každý den čipujeme alespoň třikrát a od srpna se počet neustále zvyšuje,“ potvrdil veterinář ze Svitav Martin Fedrsel.

Od nového roku hrozí majitelům neočipovaného psa pokuta až 20 tisíc korun. Podle novely veterinárního zákona bude muset mít čip každý pes starší šesti měsíců. Na psa bez čipu bude pohlíženo jako na neočkovaného proti vzteklině.

Očipování zabere několik minut a majitele vyjde na 120 až 450 korun. „Čip je vložený v jednorázovém aplikátoru s jehlou. Její pomocí je veterinářem aplikován do podkoží. Celý zákrok není pro psa výrazně bolestivý,“ popsal českotřebovský veterinář Radek Palán.

Jedním z mnoha důvodů, proč se čipování zavádí je, že identifikátory napomohou navrátit ztraceného psa majiteli.

„Čipování je jasnou identifikací psa. Když se zaběhne, lze snáze dohledat majitele, stejně tak pokud způsobí nějaké škody,“ informovala Radka Vaňousová z Komory veterinárních lékařů.

Čipy obsahují unikátní číselný kód a čtečky, které ho umí načíst, mají třeba strážníci nebo útulky. „Budeme hledat majitele pomocí registrů, aby se pes co nejrychleji vrátil domů a nemusel být převezen do útulku,“ řekl Lukáš Dvořák z Městské policie (MP) Chrudim. Podobně budou postupovat strážníci ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí, ti pardubičtí psa odvezou rovnou do útulku.

„Registrů je mnoho, takže MP Pardubice provede pouze záznam o čipu a pokud nezjistí majitele jinak, zvíře předá útulku. Primárně sami podle čipu psa nedohledáváme,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Chybí centrální registr

Právě v roztříštěnosti registrů vidí problém jak majitelé psů, tak většina veterinářů. Není totiž jednotný státní registr, ale hned několik registrů v soukromém vlastnictví.

„Neexistuje centrální registr čipů, který by zřídilo a vedlo příslušné ministerstvo, a povinné čipování tedy ztrácí smysl,“ řekl Martin Faltus z MP Ústí nad Orlicí.

Zákon sice udává majitelům povinnost nechat psa čipovat, už ale nenařizuje zapsat ho do některého z registrů. „Dle mého povinnost čipování smysl postrádá, pokud není povinná i registrace,“ vyjádřila se majitelka psa Aneta Nolde Novohradská.

Poslanecká sněmovna se nyní ale zabývá návrhem, podle něhož by měl státem vlastněný centrální registr fungovat od začátku roku 2022.

K čipování dojde dříve

Další výhodou čipování má být lepší kontrola nad množírnami. I v tomto směru má novela ale háček. Psi musí být očipovaní nejpozději s očkováním proti vzteklině, tedy zhruba v půl roce věku, což je také doba, kdy už je pes pravděpodobně u svého nového majitele. Ale i tento problém se má odstranit, ve sněmovně právě leží novela veterinárního zákona, která tyto podmínky upravuje a zpřísňuje.

„Termín povinného čipování se má upravit tak, aby k čipování došlo dříve, než štěňata opustí majitele. Nyní záleží, zda návrh podpoří také Senát a podepíše prezident,“ upřesnil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.