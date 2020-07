Severozápadně od obce plánuje Ředitelství silnic a dálnic v rámci trasy budoucí dálnice D35 vybudovat velkou dálniční odpočívku. Původně se mělo na plochu odstaveného parkoviště směstnat 348 aut. Zastupitelům ani obyvatelům Starého Města se záměr ani trochu nelíbí. Obávají se hluku, světelného smogu i nárůstu kriminality. Odpočívce má padnout za oběť 16 hektarů prvotřídní zemědělské půdy, kterou překryje beton.

Na jaře to vypadalo, že vše půjde hladce. Záměr posoudil v rámci zjišťovacího řízení krajský úřad, který naznal, že posouzení podle zákona není nutné. Proti rozhodnutí se však obec Staré Město ohradila. Spolu s odmítavým stanoviskem doputovala do Pardubic petice, kterou podepsalo téměř 250 lidí. A nejen to, ukázalo se, že krajský úřad chyboval. Obec se proti rozhodnutí, že stavba nemá vliv na životní prostředí, odvolala. Krajský úřad odvolání zamítl a věc předal ministerstvu životního prostředí. Při tom vyšlo najevo, že krajští úředníci ve zjišťovacím řízení opomněli ministerstvo požádat o vyjádření.

Redukce kapacity odpočívadel

„Na základě podnětů od místních samospráv se nám v koordinaci s obcí podařilo dosáhnout zmenšení odpočívadel na polovinu původně plánované kapacity,“ ujišťuje hejtman Martin Netolický. Podle lídra kandidátky koalice Pro prosperující Pardubický kraj nemá na postup krajského úřadu ve zpackaném řízení samospráva vliv. Schvalovací proces běží po linii státní správy.

Potvrzuje to i vicehejtman Roman Línek, který do podzimních krajských voleb povede kandidátku Koalice pro Pardubický kraj. „Rozhodnutí krajského úřadu, které bylo rozhodnutím státní správy, ne samosprávy, bylo ministerstvem životního prostředí zrušeno a vráceno k novému projednání. Mám informace, že v rámci nového projednání investor přepracovává projektovou dokumentaci na základě připomínek k původnímu záměru,“ vysvětluje. Informace o probíhající změně projektu má i lídr KSČM Jan Foldyna.

„Nemohu pochopit, jak někdo mohl pochybit u ministerstva a České inspekce životního prostředí. Čí to byla chyba? Kdo za takovou chybu vyvodil odpovědnost?“ podivuje se kandidát na hejtmana za hnutí ANO Martin Kolovratník.

Lídr koaliční kandidátky ODS a TOP09, radní pro dopravu Michal Kortyš, výhrady a obavy obyvatel chápe. „Odpočívky pro kamiony by měly být v odlehlých místech, dál od sídelních míst. Zemědělské půdy je taky velká škoda. Dovedu si představit zabrání lesního pozemku. Nahrává tomu kůrovec a navíc dálnice tady bude určitě více jak 100 let. Za tu dobu les doroste a bude znovu k vytěžení,“ domnívá se.

Najít kompromis

Podle Michala Kortyše by se při přípravě měl vždy najít rozumný kompromis, který zbrzdí stavbu co nejméně. „Pokud je názor obce racionální a není to jen dojmologie, měl by se zvážit a zapracovat i za cenu opoždění stavby. Na tyto připomínky je územní řízení a dost často se stává, že jsou námitky podávány opožděně a pak už není moc prostoru,“ říká.

Se slovy Michala Kortyše souhlasí i lídr Pirátů Daniel Lebduška. „Je na místě se ptát, proč je odpočívka plánována na bonitní zemědělské půdě. Určitě by se dalo najít lepší místo, ale tohle mělo proběhnout již podstatně dříve a ne to řešit v době, kdy se má stavět,“ je přesvědčený Lebduška.

Podle krajské jedničky Starostů a nezávislých Michaely Matouškové byl měl kraj záměry ŘSD při stavbě dálnice pohlídat. „Už při pohledu na mapu je přece jasné, že naplánovaná řešení způsobí, že obyvatele měst a obcí bude otravovat tranzit kamionů a hluk z dopravy. O bezpečí nemluvě,“ domnívá se. Výhrady k výstavbě odpočívky na bonitní zemědělské půdě má rovněž lídr SPD Tomáš Fadrný. „Jsem přesvědčen, že i v našem regionu je mnoho brownfieldů a nevyužitých ploch, které by mohly k tomuto účelu posloužit. Myslím, že bychom se měli poučit z výstavby fotovoltaických elektráren. Původní záměr byl zneužit solárními barony a došlo k znehodnocení bonitní zemědělské půdy. Tento krok by se již nikdy neměl opakovat,“ varuje Fadrný.