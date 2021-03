„Krajská veterinární správa rozhodla, že velkochov ve Vápně se zlikviduje pomocí zaplynování kontejnerů plynem oxidem uhličitým (CO2), do kterých je drůbež ukládána,“ upřesnila tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. Poslední kontejnery s usmrcenou drůbeží z místa odjely krátce po poledni.

„Utracená drůbež a násadová vejce za posledních sedm dní byla odvezena do asanačního podniku v Mimoni, kde dojde k jejich odstranění,“ přiblížil Radek Axmann z Krajské veterinární správy Pardubického kraje.

Odjezdem posledních kontejnerů ale pro hasiče práce neskočila, museli ještě všechny prostory vydezinfikovat. Následně prošli dekontaminací také samotní hasiči. „Zasahující hasiči se pohybovali v nebezpečné zóně, samém ohnisku ptačí chřipky a museli mít na sobě ochranné jednorázové obleky, gumové rukavice a chránit si museli i dýchací cesty,“ popsala Horáková.

Devět jednotek tvořených třemi desítkami hasičů ve Vápně zasahovalo pět hodin.

Součástí akce byli také policisté a vojáci, kteří hlídali příjezdovou cestu do areálu, aby zabránili případnému vniknutí nepovolaných osob.

Ptačí chřipka se potvrdila i v dalších chovech stejné firmy, a to v Královéhradeckém a Středočeském kraji. Veterináři začali s likvidací drůbeže nejdříve v provozech v Dobřenicích a v Novém Bydžově.

„Jak se ptačí chřipka do chovů dostala, není zatím jasné. Šetření ve všech chovech stále probíhají, virus stále koluje mezi populací volně žijícího ptactva, takže je zde předpoklad, že minimálně do prvního ohniska se virus zavlekl něčím, co bylo kontaminováno sekrety volně žijících ptáků," informoval Axmann.

„Letos se nejedná o první případ ptačí chřipky v Pardubickém kraji. První případ se objevil v únoru v Ronově nad Doubravou, ale zde se jednalo o malochov.

Poslední velký případ ptačí chřipky v našem kraji je z loňského února, kde bylo nutné zlikvidovat brojlery a krůty ve Slepoticích,“ připomněla Horáková.