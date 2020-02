Vysokorychlostní trať (VRT) z Prahy do Pardubic už má své konkrétní obrysy. Byla by vlastně odbočkou z VRT, jež by spojila přes Hradec Králové Prahu s polskou Vratislaví.

Cesta do Hradce by českou obdobou francouzského TGV při rychlosti až 320 km/h trvala 38 minut, do Pardubic podobně. Trať by kopírovala dálnici D11, slepá odbočka do Pardubic by se z ní odpojovala u Nového Města, vedla by kolem Sopřeče, Přelovic a u Opočínku by se se napojila na stávající koridorovou trať do Pardubic.

„V prvním pololetí letošního roku bude společně s polskými partnery vypsána zakázka na Studii proveditelnosti na tuto VRT,“ řekl pardubický poslanec a propagátor VRT Martin Kolovratník (ANO).

Podle něj by cesta z Prahy do Pardubic trvala dokonce méně než 30 minut, a to i díky zvýšení rychlosti na koridorech na 200 km/h.

Experti nadšením nehýří

Nadšení Kolovratníka a stavební lobby však nesdílí řada dopravních expertů a ani pardubický hejtman.

Potřebu napojení Česka na evropskou síť vysokorychlostních tratí nezpochybňují ani dopravní experti. Spor se vede však o to, kolik by v Česku takových úseků mělo být a zda je potřeba kvůli tomu stavět většinou nové tratě na zelené louce.

„Pokud chceme být součásti Evropy, bez VRT se neobjedeme. Ve valné většině by však stačilo modernizovat stávající koridory na rychlost 200 kilometrů za hodinu, což už je pro rychlovlaky dostačující a v Evropě běžné. Takto ostatně byla převedena na VRT řada tratí v Německu. U nás zamýšlené rychlosti kolem 300 km/h už jsou z hlediska investic velmi náročné, úspora cestovního času je přitom oproti 'dvoustovce' minimální,“ uvedl Václav Cempírek, bývalý českotřebovský poslanec za TOP 09, profesor dopravní fakulty Univerzity Pardubice a známý dopravní expert.

Jen modernizace a zkapacitnění

Co se týče problémů s přetížeností stávajících dvoukolejných koridorových tratí, například právě té z Pardubic do Prahy, Cempírek by je vyřešil přidáním třetí, případně čtvrté koleje.

„Evropské VRT na zelené louce nejsou téměř nikde výdělečné. Vydělají si na sebe jen v Japonsku nebo Číně, kde spojují obrovské milionové metropole,“ dodal.

Nadšen z ambiciozních plánů, které by do Pardubic přivedly rychlovlaky typu francouzského TGV, není ani zdejší hejtman Martin Netolický. „Vysokorychlostní železnice by měly přijít na pořad dne, až budeme mít dostatečně kvalitní stávající železniční infrastrukturu,“ uvedl Netolický.

Zmínil stále odkládané tunely na koridoru mezi Chocní a Ústím nad Orlicí, kvůli nimž vlaky po stávající trati jezdí 80kilometrovou rychlostí, což na páteřní české trati do Ostravy představuje zásadní špunt. U Pardubic je zase už desetiletí marně plánovaná spojka na cestě do Chrudimě, která by sem výrazně zrychlila cestování. Zanedbané jsou i desítky menších tratí.

Jiného názoru jsou ovšem stavební firmy nebo Správa železnic. „VRT nás přiblíží ostatním částem naší země a Evropy a uvolní dnešní přetížené koridory,“ píše Správa železnic na svém webu. Negativa nezmiňuje žádná.

(Ne)návratnost



Finanční návratnost VRT v případě staveb na zelené louce je takřka nulová. To konstatují i zprávy EU, která stavby po celé západní Evropě štědře dotuje. Problém prohlubuje i obvyklé výrazné navýšení nákladů při stavbě VRT. Výdělečný přitom ale není ani provoz. Zpravidla totiž bývá výrazně nadhodnoceno předpokládané množství cestujících, které budou danou trať využívat.