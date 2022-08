Sáhl si na dno a pomohl Patricii. Jiří Mužík doběhl z Poličky do San Marina

„To dám,“ prohlásil Jiří Mužík v hospodě u piva. A dal to. Doběhl z Poličky až do San Marina. Ovšem neběžel jen tak. Jeho kilometry „adoptovali“ lidé a on tak vybral přes 120 tisíc korun pro nemocnou holčičku. Patricie díky jednomu odhodlanému běžci bude jezdit na novém sportovním vozíku.

Jiří Mužík doběhl za 16 dní z Poličky do San Marina. Podpořil tak nemocnou Patricii, která potřebuje speciální vozík. | Foto: Foto se svolením Jiřího Mužíka