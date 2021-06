Poté, co v pátek dopoledne nákladní auto s vlekem plným dlažebních kostek prorazilo zábradlí a skončilo v rybníku, Jiří Kalvoda zareagoval jako první. Byl náhodou poblíž. Následně mu pomohl řidič kamionu, který jel hned za nákladním autem, které havarovalo.

„Jako jediný z přihlížejících jsem skočil do vody zachránit lidský život, a že tam těch lidí bylo. Pomohl mi jen řidič z dalšího kamionu. Dostal jsem se do kabiny auta, které se potápělo a bublalo. Držel jsem zraněnému řidiči hlavu nad vodou a snažil se o resuscitaci. Nikdo mě nedošel vystřídat, pomoct, namočit se,“ popisuje dlouhé minuty Jiří Kalvoda z Poličky.

Přiznává, že po několika minutách ve studené vodě už necítil ruce. Naštěstí profesionální hasiči to nemají v Poličce k Synskému rybníku daleko. „V 10.22 hodin jsme měli nahlášený výjezd k nehodě a v 10.25 hodin byla jednotka na místě. Jeden z hasičů se oblékal už za jízdy, aby mohl hned skočit do vody,“ vysvětluje mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Poté, co Jiří Kalvoda skočil do rybníku, vylezl na kabinu havarovaného auta. Podařilo se mu opravdu nahmatat hlavu řidiče a držet ho nad vodou. „Řidiče vyprostili z kabiny hasiči a ihned začali se zdravotníky s resuscitací,“ dodává Horáková.

Přes veškerou snahu ale řidič nákladního auta zemřel. „Cítíte zmar, bezmoc. Vylezete totálně unavený na pevnou zem a vidíte svoje auto a ostatní dvě také zaparkovaná totálně na šrot. Zbortí se vám v té chvíli život. Lidský život jste nezachránili, auto zničené, co moje práce,“ říká Kalvoda. Živnostník z Poličky totiž přišel při nehodě o auto, které potřebuje ke své práci. Tvrdí, že i tak by to udělal znovu a skočil by do rybníku, aby se pokusil řidiče zachránit.