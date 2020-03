ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Do Pardubického kraje by dnes měla dorazit od státu první větší várka dezinfekčních a ochranných prostředků pro lékaře a do nemocnic.

Zatímco odpoledne vzali lidé útokem obchodní centra, večer naproti tomu praskaly ve švech hospody. Naposledy se totiž mohli lidé bavit až do noci.

„Myslel jsem si, že bych si se zákazem otvíračky po 20. hodině poradil tak, že zde budu mít naoko zavřeno s uzavřenou společností, ale zjistil jsem, že to tak nepůjde. Vláda zakázala jakékoliv návštěvy v barech,“ posteskl si jeden svitavský restauratér.

Mateřinkám zvoní hrana

Včera začalo přibývat měst a obcí, které se rozhodly po vzoru Pardubic zavřít mateřské školy. Například Proseč na Chrudimsku, Holice, ve Svitavách se o tomtéž rozhodne dnes. Naopak v Litomyšli nebo Přelouči o tom zatím neuvažují.

„Školky by se pravděpodobně zavřely až při zhoršení situace. Důvod je prostý, pokud by děti zůstaly doma a rodiče s nimi, ochromilo by to ještě více život v republice a mimo jiné by se to dotklo například personálu v nemocnicích,“ uvedl mluvčí litomyšlské radnice Michele Vojáček.

Na vážkách jsou i samotné ředitelky mateřských škol. A nejde jen o to, že stavy dětí ve školkách teď značně prořídly a je jich tak otevřených zbytečně moc.

„V mateřské škole se pohybují rodinní příslušníci všech věkových skupin. Děti v tomto věku vyžadují fyzický kontakt (pomazlení, utření nosu a zadečku apod.) – není tedy možné dodržet doporučení, jako je omezení fyzického kontaktu, nedotýkání se či vzdálenost alespoň 1,5 metru. Děti v tomto věku jsou náchylné k virovým onemocněním a přenos nemoci se zde šíří rychleji. Proto na vás apelujeme, abyste v případě sebemenších příznaků nemoci – u dítěte či u sebe – sem nevodili své dítě,“ vzkázala rodičům ředitelka chrudimské mateřinky U Stadionu Helena Marunová.