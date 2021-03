Nejnovější opatření Vlády ČR spojená s aktuální koronavirovou situací s sebou přinesla také opětovné uzavření mateřských a základních škol. Pardubice tak vyčlenily jednu mateřskou a jednu základní školu, které jsou určeny dětem zaměstnanců z řad kritické infrastruktury.

Děti ve školní družině. | Foto: archiv Nadace ČEZ

Rodiče, kteří pracují v první linii, tedy zaměstnanci IZS, orgánů ochrany veřejného zdraví, obecní policie nebo pracovníci v oblasti sociálních služeb, příslušníci ozbrojených sil a pedagogičtí či nepedagogičtí pracovníci z oblasti školství tak mohou své děti ve věku od 2 do 10 let umístit do mateřské školy Brožíkova s kapacitou 75 míst a základní školy npor. Eliáše o kapacitě 100 míst s tím, že v této škole může být počet dětí navýšen o dalších 25 míst.