Filmaři ve Slatiňanech natáčeli na podzim roku 2020. Práci jim ale zkomplikovala protiepidemická opatření, a tak ji dokončili až za rok - v době, kdy měla mít Služka premiéru. Na památkově chráněný objekt po celou dobu bedlivě dohlížel kastelán zámku Jaroslav Bušta. „Někdy jsem měl opravdu srdce na pokraji zástavy, přece jen je zámek skoro jako dítě, o které deset let pečujete, a nechcete, aby se mu něco stalo,“ řekl kastelán.

Ale stalo se. Herci Lukáši Pelčovi, který představuje ve filmu zahradníka Štefana, se podařilo u okna z roku 1865 rozbít sklo. Chtěl vyvětrat, otevřel ho, ale špatně zajistil. „Když mi to vedoucí produkce řekl, čekali už na mě v přízemí zámku Lukáš Pelč a Vica Kerekes. Připomínali školáčky na hanbě, kteří se bojí přísného učitele. Velmi se omlouvali, všichni respektovali to, že se natáčí v historických prostorách národní kulturní památky,“ vzpomněl na lapálii při natáčení Bušta.

Druhá nehoda se stala v knihovně při natáčení jedné ze scén. Nešťastně převržená sklenice vody se vylila na zem.

„Všichni ztuhli, podívali se na louži na podlaze, pak na mě, pak zase na louži. Přestali se hýbat a bylo hrobové ticho. Ty dvě sekundy trvaly skoro věčnost. Poté zavelel pomocný režisér, vše se dalo do pořádku a natáčení pokračovalo,“ popsal Deníku krátkou dusnou atmosféru kastelán. Dodal, že na šestitýdenní natáčení Služky vzpomíná velmi rád, byla to pro něj zajímavá zkušenost a zážitek.

„Nezávidím panu kastelánovi jeho práci. My jsme měli stres, abychom něco nerozbili, on prožíval to stejné,“ usmál se herec Peter Nádasdi, jehož rolí byl kočí Jancsi.

Příběh Služky



Mladičká Anka odjíždí ze Slovenska pracovat jako služka do panského domu v Praze. Toto třpytivé velkoměsto rakousko-uherské monarchie v sobě skrývá nadpozemský život, který ale Anka nikdy neokusí. Místo toho ji čeká služba v domě vysoce postaveného státního úředníka a jeho rodiny. Atraktivní barevné salóny ostře kontrastují se špeluňkami, ve kterých den za dnem přežívá neviditelný personál. Anka sleduje vznešený svět, ve kterém je jejím úkolem prát špinavé prádlo a vynášet ranní moč. Ale ani na druhé straně žebříčku není svět růžový. Jeho hlavní představitelku Resi, dceru pána domu, s Ankou spojuje jen společný rok narození. Resi sotva přestala být dítětem a už se ocitá v kolotoči společenských norem. Dohodnutá svatba s „dobrou partií” měla být vysvobozením ze zlaté klece, ale realita manželského soužití není taková, jak si ji Resi představovala. Anka a Resi, dvě stejně staré dívky z opačných pólů společnosti v sobě najdou spřízněné duše. Stanou se nejlepšími kamarádkami, milenkami a jsou si vzájemně jediným světlým bodem v přísně vytyčených hranicích společensky akceptovatelných norem v období 1. světové války a skomírající rakousko-uherské monarchie.



„Při natáčení filmu bylo cosi neopakovatelného - prakticky jsme se totiž nehnuli z místa,“ řekla režisérka Mariana Čengel Solčanská, jejíž tým vdechl za dobu svého pobytu do slatiňanského zámku život. „Je to tu nádherné. Všude je cítit, že zde skutečně žili lidé. Chvála bohu, že nám bylo dovoleno na zámku točit,“ poznamenala herečka Zuzana Mauréry, která v příběhu ztvárnila roli milostpaní. Na slatiňanském zámku jsou jako doma členové místního spolku Acord, který sdružuje dětské i dospělé nadšence pro divadlo a hudbu. „Filmový štáb nás oslovil, ale bohužel požadoval vyšší věkovou hranici, kterou jsme nemohli poskytnout. I přesto jsme za nabídku rádi,“ řekla vedoucí spolku Iva Ryzová. Herci a hudebníci z Acordu budou i letos aktéry hraných prohlídek státního zámku, které mají mezi návštěvníky velkou oblibu. „Jako bychom se vrátili v čase. Ocitli jsme se jako hosté knížecí rodiny Auerspergů, která měla zámek ve Slatiňanech jako letní sídlo. Mohli jsme poslouchat vyprávění knížete, vidět starost kněžny o nemocnou dcerku nebo sledovat knížecí děti při muzicírování nebo učení. Byl to zážitek, který si letos hodláme zopakovat,“ řekl Milan Novotný z Chrudimska.