Na Sněžce se objeví rovněž nové stálé nerezové zábrany. Pracovník stavební firmy tam hloubí jamky pro umístění sloupků. Půjde o více než 100 sloupků zapuštěných do země, mezi nimiž budou natažené nerezové řetězy. Opravovat se bude také chodník od horní stanice kabinové lanovky na vrchol Sněžky.

KRNAP oplotí Sněžku. Nemáme jiné řešení, jak ochránit přírodu, říká Böhnisch

"Je v pořádku, že na Sněžce sítě jsou, protože lidi jsou nepoučitelní," vyjádřila se učitelka Zuzana z Náchoda, která v úterý vyrazila se žáky na celodenní výlet z Černého Dolu. "Děti jsou v Krkonoších nadšené a chápou i tohle opatření. Sítě slouží jak k ochraně přírody, tak i lidí. Zažila jsem na Sněžce spoustu případů, kdy lidi byli schopní vlézt až na úplný okraj skály. Netuší, že tam jsou kameny, které se můžou uvolnit. Někteří opravdu nemají rozum. Když vidíte, co někteří vyvádějí, to je hrozné. Je to čím dál horší. Dnešní generace si myslí, že má na všechno nárok a plete si demokracii s anarchií," podělila se na Sněžce o svoje názory.

V Peci pod Sněžkou vyroste krytý bazén, parkovací dům či nové lanovky

Paní Daniela a Olga z Bratislavy jsou na dovolené v Adršpašsko-teplických skalách, odkud si odskočily na úterní výlet na nejvyšší českou horu. "Sněžka je krásná a asi je dobře, že tady zábrany jsou, když vidíme, kolik se tady pohybuje lidí," shodly se.

Návštěvníkům vrcholu Sněžky byl k volnému pohybu v minulosti vyhrazen prostor přibližně o velikosti poloviny fotbalového hřiště. Mnozí to ale nerespektují a vstupují na alpínské trávníky či lezou po skalách. Proto správy obou krkonošských národních parků v posledních letech v letní sezoně oddělují prostor přírody od návštěvníků oranžovou ochrannou sítí.

Hotely v Krkonoších musí zdražovat. Hosté změnili návyky při objednávání

"Kromě tohoto opatření budou i letos pro celou letní sezonu vyčleněni strážci, kteří budou celý den na Sněžce dohlížet na dodržování zákonných pravidel. Tuto strážní a informační službu posílí také služby s Policií ČR," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

"Denní počet pěších turistů v letní sezoně je osm až devět tisíc. V tomto počtu nejsou zahrnuty počty přepravených osob lanovou dráhou Sněžka, která má denní kapacitu až 2400 osob. Tím se vrchol Sněžky stává turismem nejzatíženější přírodní lokalitou u nás," připomněl Drahný.

Po infarktu na sjezdovce se osmatřicetiletý muž odvděčil záchranářům