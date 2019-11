Alespoň v Pardubickém kraji, kde se ke stávce připojí jen minimum škol.

Školské učebnice dějepisu v sobě skrývají jednu kapitolu, která odkazuje na potupné potlačení selského povstání v roce 1775. A jako pověstní sedláci u Chlumce možná dopadnou i školští „povstalci“, kteří se chystají na dnešní protestní stávku proti nedostatečnému růstu jejich platů.

Mapy pardubických odborářů, kam si zapisují školy, které se aktivně stávky zúčastní, totiž místo plánu „bitvy“ připomínají spíše staré mapy s bílými místy nadepsanými hic sunt leones.

Nezavřou

Školy v kraji perníku se totiž do stávky příliš nehrnou.

Plyne to alespoň z dat, které se podařilo Deníku zatím obdržet. Například ze 74 středních a speciálních škol, které spravuje pardubické hejtmanství, se ke stávce přípojí slabá čtvrtina.

A ty si stávkový koláč rozdělí podobným dílem – 7 z nich zavře své budovy zcela a 11 jich bude stávkovat jen omezeně, kdy se stávky zúčastní jen část pedagogů, ale provoz školy nebude omezen vůbec či jen částečně.

Povzbudivá čísla nedostanou organizátoři protestu ani z pardubického magistrátu, který má pod svými křídly 48 základních a mateřských školek. Ke stávce se totiž připojí jen 16 procent z nich.

„Zcela uzavřeny budou základní školy v ulicích Štefánikova, Prodloužená, Družstevní, ZŠ a MŠ Artura Krause a MŠ Kytička v Gebauerově ulici,“ informoval mluvčí magistrátu Radim Jelínek. V omezeném provozu pak bude ZŠ Závodu míru, kde nebude probíhat výuka, ale škola zajistí dozor nad dětmi, které do školy přijdou.

„Dále pak ZŠ Staňkova, na níž mohou děti z 1. stupně strávit den v družině a žáci 2. stupně mají volno. Podobně bude přerušena výuka na ZŠ na Dubině, kde se školní družina postará o děti z prvních až třetích ročníků,“ dodal mluvčí Radim Jelínek.

Roztříštěnost stávky nakonec dokládají čísla samotných odborářů.

Budoucnost přítomnosti je nejistá

„Zatím se mi ohlásilo z celého Pardubického kraje asi 20 škol, které zavřou,“ uvedla včera odpoledne předsedkyně pardubických školských odborů Hana Štusáková.

Dodala, že podle jejích informací budou uzavřeny dveře škol ZŠ Polabiny v Pardubicích, ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí, ZŠ Nádražní v České Třebové či speciální školy v Chrudimi.

Řada škol se nad dnešní stávkou kolegů pozastavuje. Mnozí kantoři například podpořili veřejné stanovisko jisté školy na Jičínsku. Ta se ohradila proti zúžování požadavků kantorů na platy.

„Proti“ stávce

„Uráží nás, že nejhlasitější diskuse, které se o školství a vzdělávání vedou, se téměř vždy týkají platů pedagogů a pracovníků ve školách. Přitom je mnoho jiných důležitých věcí, které je třeba ve vzdělávání našich dětí (ve vzdělávacím systému) napravovat,“ píše řídící učitel Základní školy ve Veliši na Jičínsku Jan Jiterský. „Spor není o výši přidání (obě strany souhlasily s přidáním 10% pedagogům ve veřejných školách), jedná se o to, že pan ministr by rád podpořil kvalitní učitele a to tak, že řediteli každé školy z těchto 10% dal 2% na tzv. nadtarifní složky. Požadavek odborů je, aby všichni učitelé (bez ohledu na kvalitu odváděné práce) dostali stejně,“ píše řídící učitel, který by se však připojil ke stávce zkvalitnění přípravy budoucích pedagogů či za omezení povinností učitelů vykazovat nesmyslná data.