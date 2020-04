Kdy se otevřou mateřské školky? Až společně s prvním stupněm základních škol, s čímž vláda zatím počítá na 25. května. Nebo už dříve? Jak kde. Obce a města, jež jsou jejich zřizovateli, jsou totiž v kleštích hned z více stran. Život na 80procentním ošetřovném, schovaném za strachem z nákazy, v tom nejspíš také hraje nezanedbatelnou roli.

Na jedné straně by mnozí rodiče chtěli začít chodit opět do práce a umístit do školek děti potřebují. Na druhé jsou ale naopak tací, kteří se buď bojí, aby se jejich děti ve školce nenakazily, nebo jim přímo současný systém, kdy jsou doma na ošetřovném, vyhovuje. Případně obojí. A do toho všeho radnice čekají na metodiku z ministerstva, za jakých podmínek školky vůbec budou moci otevřít.

Čeká se na metodiku z ministerstva

„Chtěli bychom školku otevřít už 11. května, začíná se mě na otevření ptát stále více rodičů. Potřebujeme k tomu ale nejdřív metodiku z ministerstva školství, jaká budou vyžadována bezpečnostní opatření. A problém také je, že nebudeme moci otevřít všechny třídy, část vychovatelek máme doma s jejich vlastními dětmi na ošetřovném. Je to začarovaný kruh,“ poznamenal starosta Chrasti u Chrudimi Vojtěch Krňanský.

„Od starostů z okolí jsem zaznamenal, že někteří rodiče se na otevření školek netěší, současný systém jim vlastně vyhovuje,“ dodal.

V Hlinsku bez ošetřovného

Třeba v Hlinsku toto ani neřeší. Obě zdejší školky zůstaly přes celou epidemii v provozu. Zpočátku jen pro děti rodičů pracujících v IZS, pak se ale otevřely pro všechny. Přesto sem chodí o poznání méně dětí než dříve.

„Ošetřovné jsme nevystavili ani jedno, byly jen dvě takové žádosti. Ostatní rodiče si ho vyřešili přes základní školu, další jsou pak na rodičovské dovolené s ještě menším dítětem. Problém s ošetřovným začnou mít lidé podle mě až 25. května, jak začnou fungovat základní školy,“ uvedl ředitel Mateřské školy v Rubešově ulici Jan Novotný.

Podle sondy Deníku zájem o znovuotevření školek mezi rodiči není masivní. Vedle strachu z koronaviru panuje také nejistota kolem ošetřovného i chybějící informace o režimu v základních školách. Ve hře je víc neznámých než známých. Ani úřady na ně neznají odpovědi.

„Zájem rodičů je hodně vázán na otevření prvního stupně ZŠ. Když mají doma školou povinné dítě, nechali si v březnu doma i to druhé, školkové. To, jak se začnou školky zpátky plnit, záleží hodně na tom, jaký bude na ZŠ panovat režim. Podle toho se rodiče budou rozhodovat, jestli děti do školy dají, nebo ne. A podle toho se bude odvíjet i jejich zájem o vrácení menších dětí do mateřinek,“ míní starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Ojediněle jsou školky otevřené i v dalších městech, zpravidla ale jen jako dětské skupiny. Přijetí dítěte je nenárokové a podmíněno souhlasem ředitele. Příkladem je Litomyšl, Svitavy nebo Chrudim. Zájem rodičů je ale spíše mizivý. Ostatně i kvůli tomu se školky v březnu všude zavíraly.

Jak se školky (ne)budou otevírat?



Dolní Újezd u Litomyšle: Čekají na manuál z MŠMT.

Chrast u Chrudimi: Záměr 11. května, částečný provoz.

Chrudim: Více variant, nejpozději s 1. stupněm základních škol, omezený provoz není vyloučen už od první květnové dekády.

Litomyšl: MŠ je podobně jako v dalších městech hlavně pro děti rodičů z IZS či nepřetržitých provozů, jinak malý zájem.

Pardubice: „Čekáme, jestli nynější rozvolňování nepřinese další epidemiologickou vlnu. Děti mohou být bezpříznakové.“

Přelouč: Také nevědí, čekají na pokyny a metodiku od státu.

Svitavy: Otevřená je jedna školka, větší zájem rodičů není.

Ústí nad Orlicí: Předběžně 1. června, možná ale dříve.

Žamberk: Předběžně 25. května (stejně jako I. stupeň ZŠ).

Skuteč: Čekají na metodiku, včetně provozu jídelny.