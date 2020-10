Kolik investovaly strany a hnutí v Pardubickém kraji do úspěchu v krajských volbách? A platí, že čím víc financí do předvolební kampaně politické subjekty vložily, tím lepší výsledek dosáhly?

Nejvíce na krajské volby vynaložilo hnutí ANO. A to maximální částku, kterou umožňuje zákon, celkem 1,85 milionu korun. Podle lídra kandidátky Martina Kolovratníka je dobře, že finanční limit existuje. „Dává tlak na to, aby kampaň byla férová. Mám velkou radost z našich dárců. Jednalo se většinověo malé nebo střední firmy z regionu, místní podnikatele. Vážím si toho, že dali důvěru našim myšlenkám a mé osobě a nebáli se nás podpořit. To v dnešní době není běžné,“ uvedl Kolovratník.