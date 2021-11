"Vždycky se snažím vymyslet konkrétní cíl cesty. Tentokrát se nám ještě se dvěma kamarády podařilo postavit pro postižené děti z dětského domova v Arushi moderní kurník evropských standardů, který nejspíš nikdo v celé Africe nemá," vypráví zakladatel nadačního fondu Tembo.

Už několik let vyráží Matěj Břeský s přáteli do severotanzánského města Arusha. V dětském domově zde žijí děti především s mozkovou obrnou, je tam ale také několik dětí s autismem a dokonce chlapec, kterého doma rodiče týrali a skončil se zjizveným obličejem.

"Vzdělanost v oblasti péče o postižené není v Africe nic moc. Státní systém není na rozdíl od České republiky na pomoc postiženým lidem nastavený. Děti s postižením mají často od rodičů a společnosti méně úcty a péče než psi. Navíc ani rodiče dětí s handicapem mnohdy nevědí, jak se o ně postarat, co všechno potřebují a jaké mají možnosti. Právě o to se stará nadace Destiny, se kterou v Arushi spolupracujeme," vysvětluje Břeský.

Díky němu a lidem, kteří nadačnímu fondu přispívají, se daří kupovat dětem nutné kompenzační pomůcky a alespoň částečně jim zajistit šťastnější a pohodlnější život.

Osm slípek a moderní kurník

Úkol týdenní listopadové mise byl předem jasný. "Když jsem přemýšlel, co tam budeme dělat, vzpomněl jsem si, že ve staré nadaci měli slepice. Po přestěhování o ně domov přišel, tak jsme se rozhodli chov obnovit. Rozjeli jsme sbírku a oslovil nás Štěpán Javorčák, který má firmu na výrobu moderních kurníků. Pomohl nám vypracovat plán a my jsme se s Mírou Ouzkým a Marcelem Doubravou vypravili stavět. Musím jim poděkovat, pustili se do práce s vervou a za čtyři dny jsme měli hotovo," říká Matěj.

Na Startovači se podařilo vybrat 56 tisíc korun, celkově vybral nadační fond 127 tisíc. "Je to velká zodpovědnost, pracovat s penězi od dárců a sponzorů. Chci jim proto ukazovat, na co jejich peníze jdou," vysvětluje. I proto je vždy po celou dobu mise velmi aktivní na sociálních sítích a sdílí příběhy dětí i pokroky ve stavbách a opravách na místě. Celá "mise kurník" nakonec vyšla na 40 tisíc korun.

Matěj se spolu se dvěma kamarády tentokrát rozhodl obnovit v dětském domově v tanzánské Arushi chov slepic.Zdroj: archiv Matěje Břeského

Zorganizovat takovou akci v Africe ale není tak snadné, jak se zdá. Práce, které by v Česku byly hotové za dva dny, trvají v Tanzánii dvakrát tak dlouho.

"Není to jako tady, kdy jedu z Nemyčevsi do Jičína nakoupit a jsem zpátky za půl hodiny. V Arushi jsem jel shánět krytinu na střechu. Než jsem našel obchod, domluvil se se šesti lidmi na vydání, zajistil odvoz a našel kurýra na motorce, který se cestou ztratil, uplynulo šest hodin," směje se záchranář.

Ale podařilo se. Nový kurník oplývá technickými vychytávkami a pečlivě rozměřenými bidýlky. Okolo dokonce pro zachování pořádku na dvoře postavili voliéru. Prozatím v kurníku bydlí osm slepic. Uvidí se, jak se jim v péči dětí z domova bude dařit a jak budou nést. "Kdyžtak dokoupíme další," říká Matěj. Nový kurník se slepicemi zaručí domovu určitou míru soběstačnosti. Kromě toho je ale prospěšný i pro děti, které získají pocit zodpovědnosti a mohou se starat o něco živého.

Exotická Tanzanie v Nemyčevsi

Zatímco materiál, kompenzační pomůcky pro děti a drobné opravy hradí z rozpočtu nadačního fondu, cestu, ubytování, jídlo a drobné výlety na místě si všichni tři hradili ze svého. "Ani by nás nenapadlo si něco pro sebe kupovat z peněz, za které můžeme někomu pomoct. Na některé svoje plány bych si třeba potřeboval pronajmout velký jeep. Je to ale zbytečně drahé, to si radši pronajmu malé a za zbytek peněz nakoupím něco pro děti. Snažím se, aby naše náklady nikdy nepřevýšily to, co dáme," vysvětluje Břeský.

Slon, symbol síly a štěstí

Nápad pomáhat se v Matějově hlavě zrodil v roce 2018. "Věděl jsem, že chci pomoci nejen posláním peněz, o kterých nevím, kde skončí. Při první návštěvě jsme přivezli spoustu hraček a oblečení. To ale Afrika nepotřebuje. Navedli mě právě do Arushi, kde jeden z místních založil nadaci Destiny pro děti s postižením. Od té doby jezdím tam a pomáháme, jak je zrovna potřeba," říká Matěj.

Listopadová výprava s průvodcem a kamarádem Frankem (vpravo).Zdroj: archiv Matěje Břeského

Po prvním návratu do Čech založil Matěj Břeský transparentní účet, na který mu mohli zájemci na pomoc dětem v Tanzánii přispět. "Pak jsem si o tom ale zjišťoval víc a aby to bylo všechno správně legální, rozhodl jsem se založit nadační fond Tembo. Díky němu nám mohou lidé přispívat a já se na oplátku snažím být naprosto transparentní, aby věděli, na co jejich peníze jdou," vysvětluje. Nadaci pojmenoval svahilským slovem pro slona, který je pro Tanzánce symbolem štěstí, síly a dlouhověkosti.

Plány na další misi zatím nemá úplně jasné, určitě by ale chtěl do Arushi vyrazit na jaře znovu. "Ještě nemám letenky ani plán, ale určitě to kvůli pracovním a rodinným povinnostem nebude na déle než týden a určitě mám v plánu udělat nějaké opravy na budově," předestírá. Do jiných afrických zemí se ale zatím s Tembem nechystá. "Líbí se mi, že už se v Arushi vyznám, vím co a jak a jsem tam skoro jako doma. Samozřejmě by mě lákalo poznávat i další kouty Afriky, musím ale přemýšlet trochu zodpovědně. Nekladu si za cíl spasit celou Afriku, to ani nejde. Ale pomoc právě dětem v Arushi mi dává velký smysl," uzavírá Matěj Břeský.