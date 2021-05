Projekt Technohrátky, který má nalákat děti ke studiu technických oborů, se uskuteční na podzim. Na programu je 15 akcí pro žáky z osmých a devátých tříd ve vybraných středních odborných školách v Pardubickém kraji.

TECHNOhrátky v Moravské Třebové | Foto: archiv Technohrátek

Umožní-li to příznivý vývoj pandemie, start devátého ročníku se uskuteční 8. září ve SPŠ stavební Pardubice a poslední zastavení bude na pořadu 14. prosince ve SOŠ a SOU Lanškroun. To vše za dodržování hygienických opatření. „Technohrátky v rouškách jsme si už vyzkoušeli při jediné zářijové akci. Většině aktérů to při této ´generálce´ rozhodně nevadilo. Naopak – žáci při plnění připravených aktivit srdnatě zvládali tento částečný handicap a s plným nasazením řezali dřevo pilkou, zdili z cihel, vyráběli jednoduchý spoj nebo pracovali s řetězovou dlabačkou,“ připomněla manažerka projektu Helena Bártlová.