/FOTOGALERIE/ Už jste se někdy topili v bažinách jako král v pohádce Sůl nad zlato, resp. v její filmové verzi Byl jednou jeden král? Rodinka z Brna, která přijela na výlet k pověstmi opředené Holubí studánce v lesích u Městečka Trnávka na Svitavsku, ano. Maminka tady kvůli podmáčenému terénu po deštích zapadla do bahna a propadala se níž a níž. Snažila si pomoci rukama, ale tím se ještě více bořila. Než přijeli hasiči, byla zapadlá metr hluboko.

Takto maminka vypadala poté, co ji hasiči z bažiny vytáhli | Foto: HZS PK

"Topit se v bažinách jako král v pohádce Sůl nad zlato musí být velmi nepříjemný pocit. Asi nikdo z nás by to nechtěl zažít. Ale stalo se to v minulých dnech jedné rodince, která přijela na Svitavsko z Brna a chtěla se projít po turistické cestě až k Holubí Studánce u Městečka Trnávky," líčí mluvčí krajských profesionálních hasičů Vendula Horáková.