V Ústí nad Orlicí odstartují v tomto týdnu a první nabízené termíny jsou již obsazené. Přihlásit se může kdokoliv starší 18 let. Podle ředitele oblastního spolku Českého červeného kříže Martina Hodovala jsou jednotlivé kurzy limitovány počtem účastníků, aby jako organizátoři byli schopni dodržet všechny hygienické a bezpečnostní požadavky. S lektorem si základy ošetřovatelství projde maximálně pět lidí. Červený kříž nepodmiňuje předávání znalostí tím, že musí být použity pouze v sektoru zdravotnických či sociálních služeb. „Pokud bude absolvent kurzu nabízet pomoc dál, budeme za to rádi. Pokud znalosti využije ve svém blízkém okolí, budeme také rádi, protože v tu chvíli odlehčí celému zdravotnickému systému,“ podotkl Martin Hodoval.

Do kurzu se již zapsal Honza z Ústí nad Orlicí. „Důvodů je víc. V prvé řadě vnímám velmi složitou situaci zdravotníků a pracovníků v sociálních službách, stejně jako jejich klientů, rád bych je nějak konkrétně podpořil. Během první vlny pandemie jsem se zapojil do akce Hudbou proti smutku, teď v kritické chvíli je třeba ‚zabrat‘ manuálně,“ vyjmenoval Honza své důvody a dodal, že zdokonalení ve zdravotnických a pečovatelských dovednostech určitě využije i do budoucna. Výzvou pro něj byla i aktivita europoslance Tomáše Zdechovského, který aktuálně vypomáhá jako sanitář v berounské nemocnici. "O nějaké formě dobrovolničení jsem přemýšlela dlouhou dobu, vyhlášení kurzu pro dobrovolné pečující Českým červeným křížem jsem tedy uvítala jako skvělou příležitost pomoci," říká vysokoškolská studentka, která se také přihlásila do kurzu a dodává: "Aktuální kritická situace, v níž se zdravotnická a sociální zařízení nacházejí, by nikomu z nás neměla být lhostejná, pomoci navíc může opravdu kdokoliv."

Praktické věci

Kurz je jednodenní, potrvá zhruba 6,5 hodin na půdě ústecké střední zdravotnické školy. „Účastníci se dozví základní praktické věci z ošetřovatelství,“ uvedl Hodoval.

Dozví se něco o hygienické péči o pacienta, podpoře jeho pohyblivosti, manipulaci s lůžkem, zásadách podávání stravy a pitném režimu, prevenci proleženin, komunikaci s pacientem. V plánu je také účastníkům ukázat, jak správně používat ochranné prostředky, jako jsou roušky, štíty nebo overaly.

Ve zdravotnických a sociálních zařízeních je potřeba každá ruka. Výzvu v minulých dnech zveřejnily například Nemocnice Pardubického kraje. Dobrovolníci, kteří mohou vytíženým zdravotníkům pomoci, jsou potřeba ve všech nemocnicích v Pardubickém kraji, tedy v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a ve Svitavách.

Vítaní jsou dobrovolníci se zdravotnickým vzděláním i na zkrácenou pracovní dobu nebo jen na pár hodin denně. Registrace zájemců probíhá na webových stránkách nemocnice. A hlásí se jich hodně. „Děkujeme všem dobrovolníkům za ochotu pomoci v této těžké době,“ vzkázala zdravotnice Jana.