Ozývá se pískání a na obloze se rozsvítí barevná světla doprovázená ohlušující ránou. Psi v okolí se rozštěkají a začnou výt. Fenka Yuki před několika lety snášela silvestrovskou noc statečně. Když dělobuchy ustaly, vzal ji majitel ven. „Bohužel v tu chvíli to bouchlo v okolí, Yuki se vyplašila a zaběhla do lesa,“ popsal majitel Jakub Hřib z Kladiny u Sezemic, který po fence hned začal pátrat.

A byl úspěšný, po týdnu se vyděšené zvíře vrátilo domů. „Ale poznamenalo ji to na celý život. Stále se bojí, takže letos budeme doma, aby byla ve svém prostředí, někam si zaleze a my pustíme nahlas televizi, aby to nebylo tolik slyšet,“ dodal Hřib.

Podobné plány má na poslední den v roce mnoho majitelů psů. Netýká se to však pouze silvestrovské půlnoci, už od začátku prosince se ozývají petardy a další pyrotechnika.

„Problémové jsou hlavně petardy, které bouchají nečekaně během dne,“ řekl ředitel Technických služeb Chrudim Zdeněk Kolář a dodal, že každoročně se s koncem roku plní útulky.

Nejčastějším důvodem jsou právě zaběhnutí psi. „Lidé jsou už zodpovědnější a tolik se nestává, že by se do útulku vracela zvířata jako nevhodné dárky. Poslední roky se plní právě kvůli ohňostrojům,“ potvrdil veterinář ze Slatiňan Ivan Jeník.

Nevysvětlitelné rány

Nejen psi, ale i další zvířata si totiž nedokáží vysvětlit, co se děje. „Bojí se jak světelných, tak zvukových efektů. Děsí je pištění, které vydávají rachejtle už za letu, následně to bouchne zase někde jinde. To je pro ně nevysvětlitelné, nedokáží reagovat na to, odkud to vychází,“ popsal Jeník a upozornil, že psí sluch je daleko citlivější.

Majitelé by tak s pejskem měli zůstat doma, případně odjet třeba na odlehlou chatu. Možností jsou i tablety pro zklidnění zvířete.

„Nejlepší je s pejskem trávit čas, ale nemá cenu ho chlácholit, jelikož tím na něho jen přenášíme svou úzkost. Musíme se ho snažit spíše zabavit,“ instruoval veterinář Jeník.