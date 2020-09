Nákaza novým typem koronaviru se nyní rychle šíří zejména v pardubickém okrese, za poslední týden tu bylo zjištěno 180 nových nakažených, nyní je zde 247 aktuálně nemocných. Velká část z toho jde ovšem na vrub hromadné nákaze v sanatoriu Topas v Holicích, kde je přes stovku nakažených klientů. Na doposud nejhůře postiženém Svitavsku je nyní 172 nemocných, od minulého pondělí zde přibylo 84 infikovaných, dalších dvacet se jich naopak mezitím vyléčilo. Problematické je v okrese zejména Litomyšlsko. Nejlépe jsou na tom nyní Chrudimsko a především Orlickoústecko se 111, resp. 88 nynějšími pacienty.

Pardubicko, Svitavsko a Chrudimsko jsou na covidovém semaforu Ministerstva zdravotnictví nyní označeny zeleně, tedy jako regiony s výskytem nákazy, ale zatím bez komunitního přenosu. Do minulého týdne byl celý kraj na semaforu bílý, tedy s mizivým rizikem nákazy, do zelené nebo dokonce oranžové barvy se však přesunuly zhruba dvě třetiny Česka.

Od počátku března bylo v kraji zjištěno 1318 nákaz, z toho 687 lidí se již vyléčilo. Počet lidí, kteří s covidem zemřeli, se za poslední týden zvýšil o dva na 13.

Obě hlavní odběrová místa v kraji a jejich laboratoře – v pardubické a litomyšlské nemocnici – kvůli rostoucímu zájmu navyšují kapacity. Až 235 zájemců denně odebírá v posledních dnech odběrové místo v Litomyšli, které je otevřené každý všední den od 7.00 do 12.00 hodin. Kapacita místa je však 30 pacientů za hodinu, tedy 150 za den. „Doporučujeme pacientům, aby při registraci sledovali možnosti obou odběrových míst, tedy i v Pardubické nemocnici,“ řekla ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje Lucie Bareková. V Pardubické nemocnici je odběrové místo v provozu každý všední den od 8.00 do 12.00 hodin a nově také o víkendu od 7.00 do 9.00.

Přesto se na odběry po registraci na internetu čeká až několik dní. Třeba dnes (v pondělí v poledne) byl nejbližší volný termín ve čtvrtek dopoledne.